Владимир Константинов: в Свободном активно готовят объездную дорогу для автобусов

Об этом в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» рассказал и.о. главы администрации Свободного Владимир Константинов.

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«За ночь разобрали один упавший пролет моста, и сегодня уже открыли два пути железной дороги, – пояснил Владимир Александрович. – Поезда имеют задержку от одного часа до пяти. Грузовое сообщение не пропускается, поскольку второй упавший пролет находится в наклоненном состоянии. Сегодня приезжают специалисты для обследования и разработки плана по его демонтажу».

Кроме того, городские власти всю ночь готовили объездную дорогу, благодаря которой будет поддерживаться автомобильное и автобусное сообщение между центром Свободного и залинейным районом с горбольницей.

«У нас действует объездная дорога по улицам Репина и Зейской, – рассказал и.о. главы городской администрации. – По ней путь увеличивается на 4 километра. Но раньше город этой дорогой не пользовался. Поэтому сейчас мы активно приводим ее в нормативное состояние».

За ночь, по словам Константинова, сюда завезли более тысячи кубометров песка и щебня. С утра на дорогу выехали грейдеры. «Сегодня планируется представить эту дорогу для осмотра ГИБДД, чтобы можно было пустить по ней автобусы», – добавил Владимир Александрович.

В пресс-службе ЗабЖД также рассказали, что в период, когда железнодорожное снабжение не действовало, для перевозки пассажиров использовали автобусы. «В целях сокращения времени задержки пассажирских поездов в связи с приостановкой движения на станции Свободный Забайкальской железной дороги будет организован размен составов поездов № 1 Владивосток – Москва и № 326 Нерюнгри – Хабаровск. Между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами», – сообщает пресс-служба.