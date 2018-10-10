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10октября
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сегодня, 09:24 0

Мария Захарова предложила бить футболистов «стулом в табло» за незабитые голы

Мария Захарова предложила бить футболистов «стулом в табло» за незабитые голы
Фото: GettyImages

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Утром 8 октября в московском кафе они поспорили с одним из посетителей. Денис Пак, чиновник Минпромторга, попросил нетрезвых футболистов и их друзей вести себя потише. В ответ Кокорин ударил Пака стулом по голове.

Позднее оказалось, что до этого эпизода пьяная компания уже избила одного человека – водителя, сделавшего им замечание.

Фото: Vesti.Ru

Сейчас в отношении футболистов заведены уголовные дела, футбольные клубы собираются расторгнуть с ними контракты, а жена Павла Мамаева подала на развод.

Дело вызвало серьезный общественный резонанс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, выразил надежду, что полиция беспристрастно разберется с делом.

Представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала скандал. На странице Facebook она предложила использовать метод решения споров футболистов в воспитательных целях.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло. Не электронное, а своё», – пошутила чиновница. В комментариях она подчеркнула, что предлагает такое «наказание» лишь к футболистам, потому что другие спортсмены не позволяют себе пьяных выходок и рукоприкладства, сообщает Meduza.

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#происшествия #футбол


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