«Мы тоже сами с усами»: Фургал против предложения Кожемяко перенести столицу ДФО во Владивосток

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не согласен с предложением главы Приморского края перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток. Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования, то есть с 2000 года.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко считает, что столицу Дальнего Востока нужно перенести во Владивосток. Свое предложение он озвучил в субботу, 6 октября. Идею поддержал и дальневосточный полпред Юрий Трутнев. На заявления отреагировал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

РИА Новости сообщают, что на встрече с журналистами глава региона отметил: "Что касается высказывания врио губернатора Приморья о переносе столицы из Хабаровска в Приморский край, я просто отвечу: пускай попробует, никому не запрещено. Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно перенести даже название из Хабаровска во Владивосток, я думаю, не получится. Мы тоже сами себе с усами, знаем, что нужно делать и как делать, чтобы Хабаровск был столицей Дальнего Востока не только по названию, но и по определению". По словам хабаровского губернатора, для этого в регионе будут развивать науку и спорт.

"У нас есть большие планы и программы по развитию спорта. Мы станем участниками серьезных прорывных проектов, которые будут строиться именно в Хабаровском крае, такие как академия фигурного катания <…> Когда мне говорят, что столица уйдет во Владивосток, я с этим не согласен. Все-таки здравоохранение, культура, образование стоят на достаточно высоком уровне в Хабаровском крае, и мы будет это улучшать и повышать", — добавил глава Хабаровского края.