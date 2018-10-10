Белогорск готов к прохождению отопительного сезона

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Белогорска к отопительному периоду 2018-2019 года обсудили на заседании административного Совета при главе Белогорска. Отмечено, что на всех котельных муниципального образования проведены ремонтные и профилактические работы, получены положительные акты готовности котельных к отопительному периоду.

Как рассказала начальник управления ЖКХ Галина Колесникова, на ремонт тепловых и водопроводных сетей, приобретение насосного оборудования направлено около 13 миллионов рублей из средств областного и городского бюджета. Все сети, жилфонд и объекты социальной сферы к началу отопительного периода подготовили в полном объеме.

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Отмечено, что Белогорск досрочно, до наступления отопительного сезона, создал нормативный запас угля и мазута. На 1 октября запасы твердого топлива составили почти 60 тысяч тонн. Это 116 % к нормативу. Мазута в городе к началу отопительного периода запасли в размере около 6 тысяч тонн, или 105 % к утвержденному нормативу.

По итогам доклада глава Белогорска Станислав Мелюков дал ряд поручений. Они касаются решения вопросов, связанных с возможными рисками при прохождении отопительного сезона. Один из них – контроль выполнения мероприятий по организации автономного теплоснабжения 9 домовладений муниципалитета, ранее обеспечивающихся теплом централизованно. Речь идет о жилых домах частного сектора, расположенных по ул. Мостовой. В управлении ЖКХ пояснили, что ранее подачу тепловой энергии в двух- и четырех квартирные дома обеспечивала котельная ООО СК «Мост-Восток».

В связи с консервацией производственной базы предприятия владельцам квартир после окончания предыдущего отопительного сезона были направлены уведомления о расторжении договора на поставку тепла и воды. Главой Белогорска принято решение обеспечить квартиры индивидуальными электрическими водогрейными котельными установками. В целях бесперебойной подачи водоснабжения в зимний период – утеплить существующую систему водоснабжения. На эти цели в бюджете города предусмотрено 2,5 миллиона рублей. Согласие собственников квартир на выполнение работ предварительно получено.

Оборудование уже доставлено в Белогорск. В настоящее время подрядчиком проводятся работы по его монтажу. Электрические котлы установлены в 9 квартирах из 31-й. Работы планируется завершить к 15 октября, однако по независящим от подрядчика обстоятельствам установка котлов затягивается. Это связано с ветхостью систем отопления в квартирах, что является причиной порывов на внутридомовых сетях и возникновения течи отопительных приборов при подключении отопления. Подрядчику приходится самостоятельно устранять неполадки, а также выполнять дополнительные работы, не связанные с установкой оборудования. В том числе освобождать помещения от захламленности, подготавливать их к проведению работ.

Специалисты ООО «Водоканал Белогорска» выполнили работы по обмотке наружных сетей водоснабжения тепловым кабелем. В настоящее время электриками предприятия выполняются работы по подключению электрического обогревающего кабеля.

Станислав Мелюков также поручил взять на контроль ситуацию с обеспечением теплоснабжением административного здания предприятия-банкрота «19 центральный автомобильный ремонтный завод», являющегося собственностью Минобороны. Ранее сообщалось, что объект не имеет статуса жилого, но здесь проживает почти три десятка семей, имеющих в том числе и детей. К слову, за прошлый отопительный сезон Горэнерго, поставляя тепло на объект, понесло убытков на сумму в 700 тысяч рублей.

Существует вопрос и с водоснабжением общежития в связи с ежедневным с 13:00 до 16:00 ограничением энергетиками подачи электроснабжения. Соответствующее обращение о недопустимости отключения электроэнергии будет направлено в прокуратуру.

«Лаконичный доклад свидетельствует о том, что Белогорск понимает всю ответственность за прохождение отопительного сезона, – подытожил Станислав Мелюков. – Город подготовился к нему, несмотря на все трудности, которые преодолевала администрация города совместно с руководством Горэнерго. Их горожане не заметили и не заметят. В том числе и по созданию нормативного запаса мазута. Буквально за месяц до начала отопительного сезона мазута в городе не было вообще. Но сейчас того, что находится на хранении в городе вместе с тем, что в пути, даже по пессимистическим подсчетам хватит до 15 января, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Белогорске в соответствии с постановлением главы города стартовал 1 октября, задолго до наступления соответствующих климатических норм.