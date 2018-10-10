Место падения моста в Свободном сняли с воздуха (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Свободном на месте падения моста. Съемка производилась при помощи летающего аппарата, ориентировочно – квадрокоптера.

На кадрах видны сам рухнувший мост, окрестности, работы, которые велись на месте происшествия.

Видео: instagram.com

Мост в Свободном обрушился утром 9 октября. В этот момент по мосту ехал грузовик, а под ним проходил поезд. В результате происшествия пострадал один человек, еще один чудом спасся. Инцидентом занимаются правоохранители. В Приамурье введен режим ЧС.

На месте ЧП ранее побывал фотограф ИА «Амур.инфо». Кадры, сделанные им, опубликованы на сайте информагентства.