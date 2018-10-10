Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:36 0

Место падения моста в Свободном сняли с воздуха (видео)

Место падения моста в Свободном сняли с воздуха (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Свободном на месте падения моста. Съемка производилась при помощи летающего аппарата, ориентировочно – квадрокоптера.

На кадрах видны сам рухнувший мост, окрестности, работы, которые велись на месте происшествия.

Видео: instagram.com

Мост в Свободном обрушился утром 9 октября. В этот момент по мосту ехал грузовик, а под ним проходил поезд. В результате происшествия пострадал один человек, еще один чудом спасся. Инцидентом занимаются правоохранители. В Приамурье введен режим ЧС.

На месте ЧП ранее побывал фотограф ИА «Амур.инфо». Кадры, сделанные им, опубликованы на сайте информагентства.

Просмотров всего: 205

#Обрушение моста #происшествия #Свободный #транспорт


Общество

Работы по разбору завалов на месте обрушения моста в Свободном шли всю ночь
Происшествия 2

На месте ЧП в Свободном частично восстановили движение поездов
Происшествия 8

Строительство нового моста в Свободном может стоить до двух миллиардов рублей
Происшествия 22

Прошедший поезд мог стать причиной обрушения моста в Свободном
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь