Работы по разбору завалов на месте обрушения моста в Свободном шли всю ночь

Фото: instagram.com/svbnews/

В Свободном на месте обрушения моста работа по разбору завалов не прекращалась всю ночь. Люди и техника пытались справиться с последствиями ЧП. Специально для этого к месту прибыла тяжелая техника со стройплощадки Амурского ГПЗ.

Также ранее было принято решение мобилизовать со стройплощадки около трех десятков специалистов подрядных организаций, а также о выделении дополнительной техники для освещения места работ, двух дизельных электростанций.

В случае необходимости к ликвидации последствий ЧС с площадок строительства объектов газоперерабатывающего завода привлекут дополнительные силы и средства. Об этом сообщали в компаниях «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ.

К месту обрушения для разбора завалов на путях Транссибирской магистрали прибыло более 10 единиц техники: 80-тонные краны, тралы, погрузчики, самосвалы, грейдеры, а также компрессорные установки с отбойниками, с помощью которых должны раздробить обвалившийся бетонный пролет.

Работы по разбору завалов на станции Свободный продолжаются. Со стороны ЗаЖД в мероприятиях задействовано около 300 сотрудников Забайкальской железной дороги и 8 единиц тяжелой техники: бульдозеры, краны на железнодорожном ходу, путеукладочные краны и другие. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб.

Кроме того проводится ремонт объездной дороги, которая вместо рухнувшего путепровода будет связывать залинейную и центральную части города Свободного.

По этой дороге предполагается организовать движение общественного транспорта после того как дорогу примет ГИБДД.

Как сообщало Амур.инфо, 9 октября мост в Свободном обвалился во время движения по нему грузового автомобиля. Конструкция вместе с техникой рухнула прямо на проезжающий внизу грузовой поезд. В результате ЧП пострадал водитель грузовика и чудом не пострадал железнодорожник, который находился всего в нескольких метрах от места обрушения. В Свободном был введен режим ЧС, который затем перерос в ЧС регионального значения.

Фото: instagram.com/svbnews/