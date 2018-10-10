В Благовещенске автомобилист сбил 11-летнего пешехода

В областном центре Приамурья за минувшие сутки произошло 32 ДТП. В одном из них пострадал 11-летний мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу.

Наезд на ребенка произошел во вторник, 9 октября, в 19:09 на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Пушкина. Водитель Nissan Note, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу ребенку, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Юный пешеход получил травмы.

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#дети #ДТП

Елена Котейко