В Благовещенске автомобилист сбил 11-летнего пешехода
В областном центре Приамурья за минувшие сутки произошло 32 ДТП. В одном из них пострадал 11-летний мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу.
Наезд на ребенка произошел во вторник, 9 октября, в 19:09 на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Пушкина. Водитель Nissan Note, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу ребенку, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Юный пешеход получил травмы.
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