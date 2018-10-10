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10октября
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сегодня, 09:25 4

Трутнев готов поддержать идею переноса столицы ДФО во Владивосток

Трутнев готов поддержать идею переноса столицы ДФО во Владивосток
Фото: ИА PrimaMedia

Полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он готов ее поддержать, однако это сначала нужно обсудить с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой администрации президента Антоном Вайно.

Как отметил вице-премьер, в части инвестиционной привлекательности Приморье уже сегодня является столицей Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia. С идеей переноса столицы ДФО к полпреду обратился врио главы Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, «у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить».

«Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства», – заявил Юрий Трутнев. Он также добавил, что «до конца года подготовить доклад президенту вполне реально».

Основанием для такого предложения, считает полпред, является тот факт, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье «уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока». Он обратил внимание на то, что в регионе реализуется проекта судостроительного комплекса «Звезда», есть крупные предприятия в области сельского хозяйства, в том числе с участием компании «Русагро», а также напомнил о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса.

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#Дальний Восток #российская власть


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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    34 минуты назад

    нет дыма без огня, и Козлов не просто говорил о присоединении Заб/края и Кожемяко не просто двинул в приморье, Вот и полпред согласен, все делают как им надо.....

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    Ачо не в Свободный??? О_О

  • Злодей

    Злодей
    16 минут назад

    Oldlord

    Ачо не в Свободный??? О_О



    А в Свободный. города президенского внимания. понимания и поддержки сразу столицу России потащят.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 минуты назад

    Предвыборные понты, единоросы врать будут до последнего и ввп поддержит дескать подумаем обсудим народ поверит и выберит себе плаху в лице кона.

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