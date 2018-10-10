Трутнев готов поддержать идею переноса столицы ДФО во Владивосток
Полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он готов ее поддержать, однако это сначала нужно обсудить с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой администрации президента Антоном Вайно.
Как отметил вице-премьер, в части инвестиционной привлекательности Приморье уже сегодня является столицей Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia. С идеей переноса столицы ДФО к полпреду обратился врио главы Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, «у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить».
«Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства», – заявил Юрий Трутнев. Он также добавил, что «до конца года подготовить доклад президенту вполне реально».
Основанием для такого предложения, считает полпред, является тот факт, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье «уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока». Он обратил внимание на то, что в регионе реализуется проекта судостроительного комплекса «Звезда», есть крупные предприятия в области сельского хозяйства, в том числе с участием компании «Русагро», а также напомнил о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса.
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