Трутнев готов поддержать идею переноса столицы ДФО во Владивосток

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Полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он готов ее поддержать, однако это сначала нужно обсудить с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой администрации президента Антоном Вайно.

Как отметил вице-премьер, в части инвестиционной привлекательности Приморье уже сегодня является столицей Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia. С идеей переноса столицы ДФО к полпреду обратился врио главы Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, «у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить».

«Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства», – заявил Юрий Трутнев. Он также добавил, что «до конца года подготовить доклад президенту вполне реально».

Основанием для такого предложения, считает полпред, является тот факт, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье «уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока». Он обратил внимание на то, что в регионе реализуется проекта судостроительного комплекса «Звезда», есть крупные предприятия в области сельского хозяйства, в том числе с участием компании «Русагро», а также напомнил о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса.