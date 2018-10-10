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10октября
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сегодня, 09:15 5

Василий Орлов предложил выдать монетами зарплату главврачу Зейской больницы

Василий Орлов предложил выдать монетами зарплату главврачу Зейской больницы

Глава Приамурья отреагировал на инцидент с выдачей зарплаты монетами врачу детской поликлиники города Зеи, которая относится к Зейской больнице. Губернатор высказался об этом случае на заседании правительства Амурской области.

«Это категорически неприемлемо. И как мужчине, и просто как человеку – такие решения, – сказал Орлов, обращаясь к главному врачу Зейской больницы. – Я понимаю, что есть люди, с которыми мы не согласны, но, тем не менее, пользоваться своим статусом, своим должностным положением для того, чтобы таким образом высказывать свою позицию, свою точку зрения, неприемлемо. Поэтому я прошу минздрав разобраться, принять соответствующие меры. Отреагируйте на это. Может быть, вы руководителю Зейской больницы тоже монетами заработную плату выдадите. Я прошу администрацию обратить на это пристальное внимание».

Как сообщало Амур.инфо, врачу детской поликлиники города Зеи Тамаре Голубцовой выдали часть зарплаты монетами – а это 36 тысяч рублей. Монеты, положенные в два мешка, весили 15 и 20 килограммов. Пожилой женщине пришлось обращаться за помощью, чтобы деньги доставить домой.

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#губернатор #здоровье #Зея #работа #финансы


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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    38 минут назад

    магазины просят мелочь, а эти... не смогли решить проблему, хотя.. думаю просто похер....у

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    Раздули проблему!

    Да половина Амурской области согласится ежемесячно получать 36 тысяч рублей даже в таком виде!

    А с другой стороны, главный разве просто так предложил врачу перейти на карточный способ выплат ЗП?

    Наверняка с него это тоже кто-то требует, да ещё и премии угрожает лишить.

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    24 минуты назад

    Позор руководству Зейской больницы! Просто мрак, что творят.

  • Злодей

    Злодей
    23 минуты назад

    Зачем опускаться до уровная этого главврача с нетрадиционной ориентацией?

    Проще вообще ему з.п. квартал-другой не выплачивать.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    7 минут назад

    Oldlord

    Раздули проблему!

    Да половина Амурской области согласится ежемесячно получать 36 тысяч рублей даже в таком виде!

    А с другой стороны, главный разве просто так предложил врачу перейти на карточный способ выплат ЗП?

    Наверняка с него это тоже кто-то требует, да ещё и премии угрожает лишить.



    Не думаю, что кто то спрашивает с главврача 100процентный переход на использование карт работниками, и уж премии никто не лишит. На использовании карт настаивают банки, это в первую очередь выгодно им. И то, что на выплату заработной платы было выдано Банком два мешка мелочи, об этом должно задуматься руководство банка. Это их деловая репутация.

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