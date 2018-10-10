Василий Орлов предложил выдать монетами зарплату главврачу Зейской больницы

Глава Приамурья отреагировал на инцидент с выдачей зарплаты монетами врачу детской поликлиники города Зеи, которая относится к Зейской больнице. Губернатор высказался об этом случае на заседании правительства Амурской области.

«Это категорически неприемлемо. И как мужчине, и просто как человеку – такие решения, – сказал Орлов, обращаясь к главному врачу Зейской больницы. – Я понимаю, что есть люди, с которыми мы не согласны, но, тем не менее, пользоваться своим статусом, своим должностным положением для того, чтобы таким образом высказывать свою позицию, свою точку зрения, неприемлемо. Поэтому я прошу минздрав разобраться, принять соответствующие меры. Отреагируйте на это. Может быть, вы руководителю Зейской больницы тоже монетами заработную плату выдадите. Я прошу администрацию обратить на это пристальное внимание».

Как сообщало Амур.инфо, врачу детской поликлиники города Зеи Тамаре Голубцовой выдали часть зарплаты монетами – а это 36 тысяч рублей. Монеты, положенные в два мешка, весили 15 и 20 килограммов. Пожилой женщине пришлось обращаться за помощью, чтобы деньги доставить домой.