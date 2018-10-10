На месте ЧП в Свободном частично восстановили движение поездов
10 октября в 00:30 по амурскому времени один из путей на станции Свободный, где произошло обрушение моста, был открыт для движения поездов. По станции организован приоритетный пропуск пассажирских составов.
В период задержки было организовано бесплатное питание для пассажиров. В вагонах поддерживался оптимальный температурный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
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Об изменениях в графике движения поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.
Помощь в перевозке пассажиров поездов в Свободном оказывал Белогорск. Из этого города направили 4 муниципальных автобуса, общей вместимостью 87 человек. Водители встречали людей на станции Михайло-Чесноковская и отвозили их на поезд на станцию Усть-Пера. Там же встречали пассажиров другого поезда и перевозили их на станцию Михайло-Чесноковская, где их также ожидал состав. Всего на автобусах планировали перевезти около тысячи пассажиров двух поездов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
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