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На месте ЧП в Свободном частично восстановили движение поездов

На месте ЧП в Свободном частично восстановили движение поездов

10 октября в 00:30 по амурскому времени один из путей на станции Свободный, где произошло обрушение моста, был открыт для движения поездов. По станции организован приоритетный пропуск пассажирских составов.

В период задержки было организовано бесплатное питание для пассажиров. В вагонах поддерживался оптимальный температурный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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Об изменениях в графике движения поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.

Помощь в перевозке пассажиров поездов в Свободном оказывал Белогорск. Из этого города направили 4 муниципальных автобуса, общей вместимостью 87 человек. Водители встречали людей на станции Михайло-Чесноковская и отвозили их на поезд на станцию Усть-Пера. Там же встречали пассажиров другого поезда и перевозили их на станцию Михайло-Чесноковская, где их также ожидал состав. Всего на автобусах планировали перевезти около тысячи пассажиров двух поездов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#происшествия #Свободный #транспорт #Обрушение моста


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Прошедший поезд мог стать причиной обрушения моста в Свободном
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    35 минут назад

    Перекрыт частично Трансиб, вторые сутки? Я не ослышался?

  • Рамзай

    Рамзай
    27 минут назад

    рОССИЯ ЧАС ОТ ЧАСУ ЖИВЕТ ВСЕ КРУЧЕ. Скоро и наши дома превратятся в руины при оплате за все ремонты и содержания в размене 98%. Если уже за мостами надзору нет. И всем фиолетово все. Управители кармашки набьют и слиняют, а что будет с нами - таково мнение уже появилось в народе. Поздно, но появилось...

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