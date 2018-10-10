Должники по алиментам потеряют право на отсрочку от армии

Фото: ИА Regnum

Правительство РФ согласилось отменить отсрочку от призыва на военную службу для должников по алиментам. Кабинет министров подготовил отзыв на законопроект, разработанный первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым.

Законопроектом предлагается «для обеспечения гарантий государственной защиты семьи, материнства, отцовства и детства, ограничить право граждан, имеющих двух и более детей; ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, и уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, на отсрочку от призыва на военную службу».

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Законопроект предлагает возложить на федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы обязанность представлять по запросам военных комиссариатов сведения в отношении граждан о возбуждении или прекращении исполнительного производства о взыскании долгов по алиментам.

В правительстве РФ поддерживают инициативу Красова при условии ее доработки Госдумой в первом чтении, говорится в заключении. В частности, в правительстве сочли, что "постановление о возбуждении (прекращении) исполнительного производства не является достаточным и достоверным источником информации о состоянии исполнения алиментных обязательств.

Кроме того, в правительстве считают целесообразным распространить положения законопроекта на случаи непогашения задолженности по алиментам на содержание ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, сообщает «Интерфакс».