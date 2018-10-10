Астрологический прогноз на 10 октября: Весам стоит проявить осторожность, а Козероги поссорятся

Восход Солнца: 06:43

Заход Солнца: 17:50

Солнце в Весах.

Овен. На протяжении этого дня вы можете быть подвержены различным внутренним противоречиям. Не выясняйте отношений с любимыми людьми, держите себя в руках.

Телец. Дела, которые не будут приносить удовлетворения, лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно.

Близнецы. Звезды предсказывают успех в торговле, творчестве и рекламном бизнесе. Вас даже назовут коллеги «вездесущим» за то, что вы все успеете сделать до полудня.

Рак. Звезды не советуют гнаться за теми мечтами, которые вряд ли исполняться без участия влиятельных лиц.

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Лев. Звезды рекомендуют повышать авторитет, проявить таланты и принять участие в массовом мероприятии.

Дева. Есть все предпосылки для успеха. Удачно пройдет и заграничная поездка, если она запланирована. В дальнейшем ваша помощь друзьям принесет богатые плоды.

Весы. Будет ослаблена костная система. Не исключены проблемы с зубами. Пожилые люди должны быть осторожны во избежание падений, ушибов, переломов.

Скорпион. В этот день Вы будете нервничать по любому поводу. Если почувствуете себя в коллективе не в своей «тарелке», то постарайтесь разобраться в себе и своих мыслях.

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Стрелец. Вам захочется сделать все дела одновременно, что уже чревато печальными последствиями.

Козерог. Возможны ссоры и выяснения отношений не только с близкими, но и незнакомыми людьми. Вам могут предложить несколько вариантов новой работы, но отнестись к выбору нужно осторожно.

Водолей. Вашего избранника вряд ли будет удовлетворять свободная, ни к чему не обязывающая связь. Секс же сам по себе для вас сейчас не очень важен.

Рыбы. Вы обретете не только надежного, но и грамотного партнера в личном бизнесе. Вместе вы сможете достичь невероятных высот и заметно обогатиться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев