Строительство нового моста в Свободном может строить до двух миллиардов рублей

В Свободном вместо обвалившегося моста, скорее всего, необходимо будет строить новый. Первый зампред регионального правительства Татьяна Половайкина сообщила, что правительство подбирает программу, чтобы быстрее построить мост.

Строительство нового моста взамен обрушившегося во вторник на железнодорожные пути Транссиба в городе Свободный Амурской области по приблизительным подсчетам может стоить два миллиарда рублей, сообщает ТАСС со слов зампреда.

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Василий Кленин