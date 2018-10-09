Прошедший поезд мог стать причиной обрушения моста в Свободном

Фото: Амур.инфо

Опоры путепровода на железнодорожной станции Свободный в Приамурье, который был возведен в 1982 году, могли не выдержать сильнейших колебаний от только что прошедшего тяжеловесного состава. Об этом рассказал представитель компании «Новотранс». К тому же путепровод был возведен в 80-х годах прошлого столетия.

Источник напомнил, что мост рухнул через несколько секунд после проезда через станцию поезда и упал на стоящие на соседних путях вагоны группы компаний «Новотранс», пишет Федеральное агентство новостей.

«В железнодорожном составе были инновационные вагоны повышенной грузоподъемности с осевой нагрузкой 25 тонн. Вибрации при проследовании таких поездов существенные. Железнодорожная инфраструктура, искусственные сооружения, построенные еще в советское время, не рассчитаны на такую нагрузку, в том числе и сейсмическую. В данном случае, возможно, что опоры путепровода, который был возведен в 80-х годах прошлого столетия, не выдержали сильнейших колебаний от проходящего состава», - сообщили в «Новотрансе», подчеркнув, что все эти выводы подтверждает видео- и фотозапись.

Один из пролетов рухнувшего на железнодорожные пути автомобильного моста в Амурской области упал на два грузовых вагона. В компаний «Новотранс» отметили, что основная проблема сейчас для всех железнодорожных операторов в скорейшем возобновлении движения на этом участке, так как его пришлось приостановить.

Как пишет РИА Новости, представитель уточнил, что в составе тяжеловесного поезда были инновационные вагоны повышенной грузоподъемности с осевой нагрузкой 25 тонн. Вибрации, которые исходят от движения таких вагонов, он назвал существенными.

Специалист подчеркнул, что железнодорожные конструкции советского времени не рассчитаны на такую нагрузку. Напомним во вторник утром, в 4.36 по московскому времени, на станции Свободный Забайкальской железной дороги рухнули пролеты автомобильного путепровода. Из-за этого движение поездов было временно приостановлено.

В городе Свободном 9 октября два пролета виадука по Михайло-Чесноковской улице рухнули на главный путь Транссибирской магистрали. Это случилось около 11:00 местного времени. В момент обрушения по мосту, ехал грузовик. В результате происшествия пострадал водитель, которого госпитализировали с травмами. В связи с происшествием в Приамурье ввели режим ЧС. По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Губернатор Приамурья Василий Орлов дал поручение проверить все путепроводы области.