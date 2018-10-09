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сегодня, 21:35 9

Прошедший поезд мог стать причиной обрушения моста в Свободном

Прошедший поезд мог стать причиной обрушения моста в Свободном
Фото: Амур.инфо

Опоры путепровода на железнодорожной станции Свободный в Приамурье, который был возведен в 1982 году, могли не выдержать сильнейших колебаний от только что прошедшего тяжеловесного состава. Об этом рассказал представитель компании «Новотранс». К тому же путепровод был возведен в 80-х годах прошлого столетия.

Источник напомнил, что мост рухнул через несколько секунд после проезда через станцию поезда и упал на стоящие на соседних путях вагоны группы компаний «Новотранс», пишет Федеральное агентство новостей.

«В железнодорожном составе были инновационные вагоны повышенной грузоподъемности с осевой нагрузкой 25 тонн. Вибрации при проследовании таких поездов существенные. Железнодорожная инфраструктура, искусственные сооружения, построенные еще в советское время, не рассчитаны на такую нагрузку, в том числе и сейсмическую. В данном случае, возможно, что опоры путепровода, который был возведен в 80-х годах прошлого столетия, не выдержали сильнейших колебаний от проходящего состава», - сообщили в «Новотрансе», подчеркнув, что все эти выводы подтверждает видео- и фотозапись.

Один из пролетов рухнувшего на железнодорожные пути автомобильного моста в Амурской области упал на два грузовых вагона. В компаний «Новотранс» отметили, что основная проблема сейчас для всех железнодорожных операторов в скорейшем возобновлении движения на этом участке, так как его пришлось приостановить.

Как пишет РИА Новости, представитель уточнил, что в составе тяжеловесного поезда были инновационные вагоны повышенной грузоподъемности с осевой нагрузкой 25 тонн. Вибрации, которые исходят от движения таких вагонов, он назвал существенными.

Специалист подчеркнул, что железнодорожные конструкции советского времени не рассчитаны на такую нагрузку. Напомним во вторник утром, в 4.36 по московскому времени, на станции Свободный Забайкальской железной дороги рухнули пролеты автомобильного путепровода. Из-за этого движение поездов было временно приостановлено.

В городе Свободном 9 октября два пролета виадука по Михайло-Чесноковской улице рухнули на главный путь Транссибирской магистрали. Это случилось около 11:00 местного времени. В момент обрушения по мосту, ехал грузовик. В результате происшествия пострадал водитель, которого госпитализировали с травмами. В связи с происшествием в Приамурье ввели режим ЧС. По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Губернатор Приамурья Василий Орлов дал поручение проверить все путепроводы области.

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#происшествия #Свободный


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Комментарии
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  • evgenii-456

    evgenii-456
    32 минуты назад

    дебил, ёпт!!!

  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    31 минута назад

    ужас!

  • lev4ik

    lev4ik
    30 минут назад

    Ппц.

    С причинно-следственными связями у кого-то напряженка.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    30 минут назад

    фио клоуна!!!!!!!!!.ска-дебилы!

  • v77

    v77
    25 минут назад

    "...Железнодорожная инфраструктура, искусственные сооружения, построенные еще в советское время, не рассчитаны на такую нагрузку..."

    Это ж надо такое ляпнуть! Построенного в советское время вдоль Транссиба процентов 90. Это чего ж тогда инновационный поезд шлейф разрушений после себя не оставил?

    А если даже предположить что этот бред является правдой, тогда вопрос - какого черта этот поезд выпустили в путь, если за ним, по идее, всё рассыпается в прах?

  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    22 минуты назад

    Хорошо, что никто не погиб. И все-таки надо следить за такими сооружениями.

  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    20 минут назад

    v77

    "...Железнодорожная инфраструктура, искусственные сооружения, построенные еще в советское время, не рассчитаны на такую нагрузку..."

    Это ж надо такое ляпнуть! Построенного в советское время вдоль Транссиба процентов 90. Это чего ж тогда инновационный поезд шлейф разрушений после себя не оставил?

    А если даже предположить что этот бред является правдой, тогда вопрос - какого черта этот поезд выпустили в путь, если за ним, по идее, всё рассыпается в прах?



    у нас как всегда надеются на авось!

  • Братеев1

    Братеев1
    19 минут назад

    проели советское наследие

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    37 секунд назад

    Долбанутый специалист! Это ж надо такое ляпнуть!

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