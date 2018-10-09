Три театра благовещенского ГДК начинают новый сезон

В Городском доме культуры представили новый театральный сезон. На пресс-конференцию пригласили всех друзей театра: зрителей, коллег, артистов и журналистов. В ГДК работают сразу три театральных коллектива.

Старший – народный молодежный театр имени Васильевых. Ему более 30 лет. Из него вышли три нынешних режиссера: Сергей Малков, Алексей Плахонин и Екатерина Набока. На конференции каждый из них поделился собственным опытом работы и планами на будущий сезон, а также рассказали, каким хочется видеть современный театр и как новичку найти себя на театральных подмостках.

«Я честно рассказываю, что его ждет: кропотливый труд, тренинги, сначала маленькие какие-то роли, участие в городских мероприятиях, опять тренинги, опять репетиции, и, может быть, через год, если повезет, получит маленькую роль. Дальше – больше, и через три года вы получите хорошую роль», – рассказал Сергей Малков.

В наступившем сезоне планируется несколько премьер. Ближайшая – в театре-студии «Демиурги». 28 октября артисты покажут трагикомедию «Здесь и по ту сторону». А 13 октября свой восьмой день рождения театральным капустником отметит студия «Этюд».