В утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут о безопасных дорогах

В среду, 10 октября, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» министр транспорта и строительства Александр Зеленин расскажет о включении Благовещенска в нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Ведущие эфира – Михаил Митрофанов и Денис Блащук – постараются получить актуальный экспертный комментарий о ЧП в Свободном.

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Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo101_5/