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Ремонт легкоатлетического манежа в Благовещенске перенести нельзя

Ремонт легкоатлетического манежа в Благовещенске перенести нельзя

Легкоатлетический манеж на стадионе «Амур» собираются капитально отремонтировать. Несмотря на возмущение спортсменов, откладывать ремонт не будут, а сделать его летом было не на что.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ряд благовещенских спортсменов и тренеров переживает, что тренироваться этой зимой им будет негде и бегуны не смогут подготовиться к соревнованиям.

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Областные спортивные чиновники объяснили, что отремонтировать легкоатлетическое помещение летом было не было возможности – не было денег. Сейчас на ремонт выделили около 18 миллионов рублей. Это деньги из резервного фонда федерального правительства. Отложить их на следующую весну нельзя – деньги должны быть освоены вовремя.

Грядущий ремонт всколыхнул и разговоры о необходимости настоящего легкоатлетического манежа. Сейчас спортсмены занимаются в подтрибунном помещении на стадионе «Амур», приспособленном под бег.

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#происшествия #спорт


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