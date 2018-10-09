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9октября
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В Белогорске проверяют надежность путепровода

В Белогорске проверяют надежность путепровода

В Белогорске обследуют путепровод, соединяющий центр города с микрорайоном Транспортный. Эти мероприятия начались после того, как в Амурской области ввели региональный режим ЧС в связи с обрушением путепровода в Свободном во вторник, 9 октября.

Глава Белогорска Станислав Мелюков распорядился создать комиссию по обследованию моста, соединяющего в Белогорске микрорайоны Центральный и Транспортный. В ее состав вошли замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов, замглавы по ЖКХ Александр Башун, представители СК «Мост-Восток» и организации, уполномоченной выполнять обследование строительных конструкций зданий и сооружений.

По словам специалистов, мост построен в 1980 году. Город разделен веткой Транссиба на две части, которые сейчас соединяет только это сооружение. В 2003 году путепровод был капитально отремонтирован, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска


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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    48 минут назад

    Естественно. Сейчас по всей стране проверять начнут. Только ключевая фраза здесь-"после обрушения". А надо-"до".

    Совсем недавно виадук в Белогорске ремонтировали.Вопрос: а сразу после ремонта не должны были его обследовать? Если-"да"и обследовали,то зачем сейчас повторять еще раз? А если-"нет", то кто не на своем месте сидит?

  • непонятно

    непонятно
    45 минут назад

    На всякий случай, неужели непонятно.

  • lev4ik

    lev4ik
    37 минут назад

    Мне-непонятно.

    Или мост соответствует нормативам,что подтверждено бумажкой с подписью конкретного человека,или нет,что также должно быть задокументировано. "На всякий случай"пусть монашка на свечку некое изделие надевает.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    35 минут назад

    Да такой же убогий расчитан на ослиные повозки!

  • непонятно

    непонятно
    31 минута назад

    Ни фига себе убогий! Каждый год через него танки на парад ездят и ничего. Ну решил проверить. Что здесь плохого? Решили перестраховаться. Что вы ноете?

    Кто-нибудь из глав, кстати, издал подобное распоряжение? Или только в Белогорске есть путепровод?

  • непонятно

    непонятно
    29 минут назад

    И снова - никто новость не читает, а там написано « В 2003 году путепровод был капитально отремонтирован, сообщает пресс-служба администрации Белогорска».

    Или надо каждый год капитально ремонтировать?

  • Алиса65

    Алиса65
    25 минут назад

    Мост был в 2003 году поднят и залит очень толстым слоем бетона, потом асфальта, следовательно стал тяжелее. Проверять должны специалисты, и причём здесь Башун? Пока жареный петух не клюнул в причинное место...

  • непонятно

    непонятно
    20 минут назад

    Путепровод - это дорога. Дороги находятся в ведении ЖКХ. Башун замглавы по ЖКХ. Поэтому он в комиссии. Другие члены комиссии - по другим основаниям. На то она и комиссия.

  • lev4ik

    lev4ik
    12 минут назад

    2 непонятно:Читайте новости.http://www.amur.info/news/2018/10/09/144404 .

    Губер сказал-всем по области. Так что такие распоряжения растиражируют ВСЕ главы,а не только Мелюков.

    А вот ЗАЧЕМ ? Чтобы на потом свою задницу прикрыть? Так она уже должна быть под броней в виде бумажек с подписями и печатями.

    Для чего отвлекать чиновника от насущных дел для выполнения того,что и так уже должно быть сделано? Значит,нет доверия?

    А на кой тогда этот служащий нужен?

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