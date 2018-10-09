В Белогорске проверяют надежность путепровода
В Белогорске обследуют путепровод, соединяющий центр города с микрорайоном Транспортный. Эти мероприятия начались после того, как в Амурской области ввели региональный режим ЧС в связи с обрушением путепровода в Свободном во вторник, 9 октября.
Глава Белогорска Станислав Мелюков распорядился создать комиссию по обследованию моста, соединяющего в Белогорске микрорайоны Центральный и Транспортный. В ее состав вошли замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов, замглавы по ЖКХ Александр Башун, представители СК «Мост-Восток» и организации, уполномоченной выполнять обследование строительных конструкций зданий и сооружений.
По словам специалистов, мост построен в 1980 году. Город разделен веткой Транссиба на две части, которые сейчас соединяет только это сооружение. В 2003 году путепровод был капитально отремонтирован, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
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