В Белогорске проверяют надежность путепровода

Глава Белогорска Станислав Мелюков распорядился создать комиссию по обследованию моста, соединяющего в Белогорске микрорайоны Центральный и Транспортный. В ее состав вошли замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов, замглавы по ЖКХ Александр Башун, представители СК «Мост-Восток» и организации, уполномоченной выполнять обследование строительных конструкций зданий и сооружений.

По словам специалистов, мост построен в 1980 году. Город разделен веткой Транссиба на две части, которые сейчас соединяет только это сооружение. В 2003 году путепровод был капитально отремонтирован, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.