В Ивановке детей принимают в отремонтированной консультации

В Ивановской районной больнице впервые за последние десять лет сделали ремонт в детской консультации. Покрасили стены, потолки, поставили новую мебель. Теперь в медучреждении думают, как усовершенствовать систему приема маленьких пациентов.

«Думаю, ремонт нужен был. Всё было в не очень хорошем состоянии. Сейчас всё со вкусом сделано, нам очень здесь нравится. Здесь сейчас комфортно, красиво. Я думаю, и деткам очень нравится», – считает Анна Уварова, мама четырехлетнего пациента.

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Детскую консультацию Ивановской больницы приводили в порядок в августе, когда поток пациентов меньше. Отремонтировали коридор и шесть кабинетов. Это регистратура, кабинеты педиатров, детского невролога. Покрасили стены, побелили потолки, полностью заменили мебель.

«На самом деле, было очень приятно сегодня. Мы пришли впервые после ремонта. Когда двери открылись, было очень хорошее впечатление. Свежий кабинет, такие яркие цвета», – рассказала жительница Ивановки Евгения Прокотова.

На ремонт потратили около 400 000 рублей, которые Ивановская районная больница заработала сама за счет оказания платных услуг. За ремонт именно в детской консультации проголосовали и сельчане. Медучреждение устраивало анкетирование среди пациентов. Теперь в больнице думают, как сделать еще более комфортным прием маленьких пациентов. К детской консультации Ивановской больницы относится более двух с половиной тысяч детей со всего района.

«Мы сейчас думаем о том, как сейчас усовершенствовать систему приема. Организовать все-таки смешанный прием. У нас достаточно много детей приписного участка. Вынуждены приезжать с родителями из сел Ивановского района, чтобы получить консультацию узких специалистов и консультацию педиатров. Поэтому думаем организовать и усовершенствовать запись по телефону или через интернет. Но в то же время сохранить запись по живой очереди», – рассказал о планах главный врач Ивановской центральной районной больницы Александр Сучков.

Ремонт в больнице продолжается. На очереди кабинеты узких специалистов – терапевта, невролога, окулиста.