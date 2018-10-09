В областном правительстве появился новый глава аппарата и освободилось кресло зампреда

По неофициальной информации, во вторник, 9 октября, в правительстве Амурской области произошли кадровые перестановки. Аппарат губернатора возглавил Андрей Дюмин, а Алексей Венглинский освободил кресло зампреда правительства, но продолжит работать в должности министра лесного хозяйства.

Андрей Дюмин подтвердил информацию о своем назначении. Он сообщил, что вступил в должность с 9 октября сразу после того, как прежний руководитель Игорь Берлинский перешел на работу в мэрию Благовещенска. До этого Андрей Витальевич был его заместителем. До перехода в аппарат губернатора он работал в областном министерстве внутренней и информационной политики.

Алексей Венглинский обещал прокомментировать ситуацию позже. Он не подтвердил и не опроверг информацию об освобождении кресла зампреда. Алексей Викторович стал министром лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в 2014 году. С февраля 2015 года он совмещал эту должность с должностью заместителя председателя областного правительства