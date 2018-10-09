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9октября
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сегодня, 18:41 4

В областном правительстве появился новый глава аппарата и освободилось кресло зампреда

В областном правительстве появился новый глава аппарата и освободилось кресло зампреда

По неофициальной информации, во вторник, 9 октября, в правительстве Амурской области произошли кадровые перестановки. Аппарат губернатора возглавил Андрей Дюмин, а Алексей Венглинский освободил кресло зампреда правительства, но продолжит работать в должности министра лесного хозяйства.

Андрей Дюмин подтвердил информацию о своем назначении. Он сообщил, что вступил в должность с 9 октября сразу после того, как прежний руководитель Игорь Берлинский перешел на работу в мэрию Благовещенска. До этого Андрей Витальевич был его заместителем. До перехода в аппарат губернатора он работал в областном министерстве внутренней и информационной политики.

Алексей Венглинский обещал прокомментировать ситуацию позже. Он не подтвердил и не опроверг информацию об освобождении кресла зампреда. Алексей Викторович стал министром лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в 2014 году. С февраля 2015 года он совмещал эту должность с должностью заместителя председателя областного правительства

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Ожидаемо давно

  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    1 час назад

    Прощай Венглинский! Давно пора, область как горела, так и горит

  • я-Птичка

    я-Птичка
    1 час назад

    а что прощай

  • я-Птичка

    я-Птичка
    1 час назад

    министром же лесного хозяйства он остается...:-(

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