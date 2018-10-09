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В Амурской области после ЧП в Свободном проверят все путепроводы

В Амурской области после ЧП в Свободном проверят все путепроводы
Фото: правительство Амурской области

После обрушения двух пролетов автомобильного моста в Свободном губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проверить состояние всех путепроводов в регионе. Об этом глава Приамурья заявил на заседании правительства. Кроме того, во всех муниципальных образованиях усилят контроль за проездом грузовиков по улицам и соблюдением установленных ограничений по массе.

«Причины ЧП определят специалисты, а компетентные органы определят виновных. Наша задача – не допустить происшествий в будущем», – подчеркнул Василий Орлов. После совещания глава региона еще раз посетил место ЧП. Там полным ходом идут работы по разбору завалов на железнодорожных путях. Движение поездов пока не восстановлено. Как сообщало ИА «Амур.инфо», задерживаются три пассажирских поезда – № 1 Владивосток–Москва, № 81 Благовещенск–Тында и № 326 Нерюнгри–Хабаровск. Специалисты приняли решение обустроить временный объездной путь для составов. На это потребуется около четырех часов. «До этого пассажиров намерены перевозить с поезда на поезд на автобусах, минуя аварийный участок», – говорится в сообщении правительства Амурской области. В настоящее время специалисты проводят оценку аварийно-восстановительных работ, а также сопутствующих мероприятий. Средства на производство работ выделят из резервного фонда.

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Кроме того, Василий Орлов намерен поднять вопрос о восстановлении путепровода в Свободном в ходе ближайшей командировки в Москву.

Следственным отделом по городу Свободному следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Согласно материалам уголовного дела, два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля. Водитель грузовика получил тяжкий вред здоровью. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации Свободного, не обеспечивших, по версии следствия, безопасную эксплуатацию автомобильного путепровода.

Просмотров всего: 1669

#областная власть #Свободный #транспорт


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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Я сама

    Я сама
    4 часа назад

    Ну да! Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.........

    И чего привязались к этому мужику на самосвале??? Мост буквально разваливался НА ГЛАЗАХ! Я, атеистка, молилась и крестилась каждый раз, проезжая его уже в течение последних пяти лет! Просто этот самосвал стал последней каплей в истории ни разу не ремонтировавшегося путепровода! Там только иногда трещины заливали битумом, на остальное все и вся закрывали глаза((( Видимо, думали - авось обойдётся(((((

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Так пусть сразу и мост через Зею ещё раз проверят, с пристрастием на этот раз.

  • Злодей

    Злодей
    3 часа назад

    и на Зейский мост на всякий случай ещё 5 экспертиз проведите - властям бумажки тусовать хорошо получается.

    тока от этого толку НОЛЬ! каждый сидит в своём кресле и думает - "посижу 4 года, авось пронесёт"

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    А сколько денег ПОЗАКАПЫВАЛИ во всякую ХЕРНЮ типа ЗОЛОТОЙ МИЛИ!!!!На мосты и дороги муниципалам - ДУЛЮ!!!!И на прочие НЕОБХОДИМЫЕ вещи!!

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 часа назад

    physic1

    А сколько денег ПОЗАКАПЫВАЛИ во всякую ХЕРНЮ типа ЗОЛОТОЙ МИЛИ!!!!На мосты и дороги муниципалам - ДУЛЮ!!!!И на прочие НЕОБХОДИМЫЕ вещи!!



    Деньги федеральные, узконаправленные.

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Проверят не значит отремонтируют.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Я сама

    Ну да! Пока гром не грянет, мужик вертикаль (едро) не перекрестится.........





    Немного подкорректировал в современнных реалиях.

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля.



    Константонова надо снять с поста, а так же рассмотреть вопрос о привлечении его за халатность

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Sah



    два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля.



    Константонова надо снять с поста, а так же рассмотреть вопрос о привлечении его за халатность



    Дебил! Лень даже аргументы приводить...

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    2 часа назад

    Проверят и устранят, правда жаль что так поздно но всеравно

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    мэр отвечает за всЁ

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Смарю ребятки от Едра пыхтят стараются, что, в НОЧНУЮ смену вызвали?

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Братеев1

    мэр отвечает за всЁ



    Каминский и Романов не отвечали НИ ЗА ЧТО! Константинов - крайний?!

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Сергей Труш

    Смарю ребятки от Едра пыхтят стараются, что, в НОЧНУЮ смену вызвали?



    Сергей, да ваш Братеев ваще 24 часа пыхтит))) Кто вызывал? Аль по собственной инициативе?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Ты сама здесь работаешь-а я по любви к правде

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Братеев1

    Ты сама здесь работаешь-а я по любви к правде



    Так и напрашивается вывод, что я - из любви к тебе

  • КП

    КП
    1 час назад

    В Мордовии сегодня то же под грузовиком рухнул ж/б мост:

    http://info-rm.com/2018/10/09/obrushenie_mosta_v_nordovii_ozvuchena_prichina_chp.html/

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    1 час назад

    И Крымский мост тоже.http://fedpress.ru/news/91/incidents/2138859

  • AК-47

    AК-47
    1 час назад

    Я сама

    Сергей Труш

    Смарю ребятки от Едра пыхтят стараются, что, в НОЧНУЮ смену вызвали?



    Сергей, да ваш Братеев ваще 24 часа пыхтит))) Кто вызывал? Аль по собственной инициативе?



    работа у него такая...не пыльная,херню пишет и на зряплате вроде

    Прям как татупеды!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    если б не ЛДПР власть совсем бы охренела

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    Я сама

    Sah



    два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля.



    Константонова надо снять с поста, а так же рассмотреть вопрос о привлечении его за халатность



    Дебил! Лень даже аргументы приводить...



    Я сама

    Sah



    два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля.



    Константонова надо снять с поста, а так же рассмотреть вопрос о привлечении его за халатность



    Дебил! Лень даже аргументы приводить...



    не, ну я бы не был так категоричен к представителю власти. просто ему назначение голову вскружило, это понятно, но дебилом его за это называть как-то жестко.

    конечно он должен был первым делом задуматься о безопасности горожан, а не пиаром на ерунде всякой заниматься. только что инфа была, про нарушенные сроки обследования зейского моста...

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    Когда власть думать будет? на предупреждение тксзть, а не по случившемуся факту суету с проверками разводить

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    58 минут назад

    Может, чтоб больше транспортных коллапсов небыло, стоит принять меры другого характера? Конкретно. Белогорск. Город линией поделен на две части. И ЕДИНСТВЕННАЯ возможность попасть с одной в другую - виадук. Через эту факин линию. Помню, году так в... 2000... не помню. Асфальт меняли на виадуке. Так гора ВСТАЛА. Ибо небыло больше путей сообщения одной половины города с другой. Это норма? Может проблема не столько в состоянии самих виадуков, сколько в отсутствии им альтернативы?

  • Я сама

    Я сама
    54 минуты назад

    Sah

    Я сама

    Sah



    два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля.



    Константонова надо снять с поста, а так же рассмотреть вопрос о привлечении его за халатность



    Дебил! Лень даже аргументы приводить...



    Я сама

    Sah



    два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля.



    Константонова надо снять с поста, а так же рассмотреть вопрос о привлечении его за халатность



    Дебил! Лень даже аргументы приводить...



    не, ну я бы не был так категоричен к представителю власти. просто ему назначение голову вскружило, это понятно, но дебилом его за это называть как-то жестко.

    конечно он должен был первым делом задуматься о безопасности горожан, а не пиаром на ерунде всякой заниматься. только что инфа была, про нарушенные сроки обследования зейского моста...



    Два брата- акробата)))) Братеев да Sah)))

  • Братеев1

    Братеев1
    52 минуты назад

    Константинову надо было не Осиповых по стране искать а мостом заниматься

  • AК-47

    AК-47
    41 минута назад

    Братеев1

    если б не ЛДПР власть совсем бы охренела

  • Братеев1

    Братеев1
    27 минут назад

    ОКЕ-цитатник против ЛДПР листает-видна ништяки за это получает от власти

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    17 минут назад

    ЛГТБР

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