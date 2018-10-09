В Амурской области после ЧП в Свободном проверят все путепроводы

Фото: правительство Амурской области

«Причины ЧП определят специалисты, а компетентные органы определят виновных. Наша задача – не допустить происшествий в будущем», – подчеркнул Василий Орлов. После совещания глава региона еще раз посетил место ЧП. Там полным ходом идут работы по разбору завалов на железнодорожных путях. Движение поездов пока не восстановлено. Как сообщало ИА «Амур.инфо», задерживаются три пассажирских поезда – № 1 Владивосток–Москва, № 81 Благовещенск–Тында и № 326 Нерюнгри–Хабаровск. Специалисты приняли решение обустроить временный объездной путь для составов. На это потребуется около четырех часов. «До этого пассажиров намерены перевозить с поезда на поезд на автобусах, минуя аварийный участок», – говорится в сообщении правительства Амурской области. В настоящее время специалисты проводят оценку аварийно-восстановительных работ, а также сопутствующих мероприятий. Средства на производство работ выделят из резервного фонда.

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Кроме того, Василий Орлов намерен поднять вопрос о восстановлении путепровода в Свободном в ходе ближайшей командировки в Москву.

Следственным отделом по городу Свободному следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Согласно материалам уголовного дела, два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля. Водитель грузовика получил тяжкий вред здоровью. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации Свободного, не обеспечивших, по версии следствия, безопасную эксплуатацию автомобильного путепровода.