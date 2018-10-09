В Хабаровске 94-летняя пенсионерка покончила жизнь самоубийством

В своей квартире, расположенной в переулке Краснореченском в Хабаровске, был обнаружен труп пенсионерки, 1924 года рождения. По предварительной версии, пожилая женщина покончила с собой.

– Ранее она высказывала мысли о самоубийстве, но никто не придавал этому значения. Все фразы были в стиле «скорее бы на тот свет». Но что все закончится вот так, никто не мог предположить, – рассказывают соседи.

Знакомые пенсионерки пояснили, что женщина имела статус ветерана ВОВ, проживала с родными. Семья была благополучная, жили дружно, без особых конфликтов.

– Обычно с бабушкой всегда кто-то находился, но не в этот день. Она то ли специально подгадала, когда будет одна, и заранее спланировала или это просто стечение обстоятельств, – добавили соседи.

По заключению судмедэкспертов она скончалась от механической асфиксии. По факту гибели старушки проводится проверка.

8 октября в Комсомольске при падении с высоты погибла 55-летняя женщина. 17 сентября в Хабаровске 73-летняя женщина погибла при аналогичных обстоятельствах и 88-летний пенсионер разбился, упав с 7 этажа на улице Тихоокеанской, сообщает DVHab.ru.