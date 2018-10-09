Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:59 7

В Хабаровске 94-летняя пенсионерка покончила жизнь самоубийством

В Хабаровске 94-летняя пенсионерка покончила жизнь самоубийством

В своей квартире, расположенной в переулке Краснореченском в Хабаровске, был обнаружен труп пенсионерки, 1924 года рождения. По предварительной версии, пожилая женщина покончила с собой.

– Ранее она высказывала мысли о самоубийстве, но никто не придавал этому значения. Все фразы были в стиле «скорее бы на тот свет». Но что все закончится вот так, никто не мог предположить, – рассказывают соседи.

Знакомые пенсионерки пояснили, что женщина имела статус ветерана ВОВ, проживала с родными. Семья была благополучная, жили дружно, без особых конфликтов.

– Обычно с бабушкой всегда кто-то находился, но не в этот день. Она то ли специально подгадала, когда будет одна, и заранее спланировала или это просто стечение обстоятельств, – добавили соседи.

По заключению судмедэкспертов она скончалась от механической асфиксии. По факту гибели старушки проводится проверка.

8 октября в Комсомольске при падении с высоты погибла 55-летняя женщина. 17 сентября в Хабаровске 73-летняя женщина погибла при аналогичных обстоятельствах и 88-летний пенсионер разбился, упав с 7 этажа на улице Тихоокеанской, сообщает DVHab.ru.

Просмотров всего: 1322

#происшествия


Происшествия 8

Прошедший поезд мог стать причиной обрушения моста в Свободном
Спорт

Ремонт легкоатлетического манежа в Благовещенске перенести нельзя
Происшествия 1

По факту обрушения моста в Свободном возбуждено уголовное дело
Общество

Из-за ЧП в Свободном задержаны три пассажирских поезда
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Владим

    Владим
    1 час назад

    Очень печальная статистика, наводит на размышления...

  • Мандрагора

    Мандрагора
    1 час назад

    блин, там мож два дня жить осталось, а она такой грех на душу взяла...

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Нужно быть внимательнее к своим близким...

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    50 минут назад

    Мандрагора

    блин, там мож два дня жить осталось, а она такой грех на душу взяла...



    угарнул с коммента

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    44 минуты назад

    Довольно стремная ситуация, когда старикам настолько херово, что они не хотят жить. Смотришь там на ненавистные Штаты, на Японию... Люди в 70 только, в нашем понимании, жить начинают. По миру там путешествуют, картины пишут, общаются, веселятся... У нас из равлечений старикам только дача и поликлиника. Стремно же. И вот это - поскорее бы умереть. Даже просто из стремления "не хочу никого обременять. Им и без того тяжело". Это еще стремней.

  • Мандрагора

    Мандрагора
    35 минут назад

    Я сама

    Нужно быть внимательнее к своим близким...



    И че это даст? Все бросить и сидеть выслушивать причитания "скорее бы на тот свет"? С подростками еще понятно, а поживи столько, сколько она и правда жить надоест. Хоть сколько ей внимания, это не спасет, поверьте

  • Алекс943

    Алекс943
    25 минут назад

    Неизвестно какие у нее были хронические болезни, возможно боли сильные мучали.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь