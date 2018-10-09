По факту обрушения моста в Свободном возбуждено уголовное дело

Согласно материалам уголовного дела, два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации города Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля, водителю которого был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации города Свободного, не обеспечивших, по версии следствия, безопасную эксплуатацию автомобильного путепровода, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Прокуратура Свободного также проводит проверку по этому факту. В ее ходе будут установлены причины и условия произошедшей аварии, определены виновные лица, решен вопрос о привлечении последних к установленной законом ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.