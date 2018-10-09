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По факту обрушения моста в Свободном возбуждено уголовное дело

По факту обрушения моста в Свободном возбуждено уголовное дело

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения автомобильного моста в Свободном. Следственные органы подозревают наличие преступления «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей».

Согласно материалам уголовного дела, два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации города Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля, водителю которого был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации города Свободного, не обеспечивших, по версии следствия, безопасную эксплуатацию автомобильного путепровода, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Прокуратура Свободного также проводит проверку по этому факту. В ее ходе будут установлены причины и условия произошедшей аварии, определены виновные лица, решен вопрос о привлечении последних к установленной законом ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
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  • Злодей

    Злодей
    3 часа назад

    ага - на константинова ещё собак спустите, чёб ему веселее стало.

    чёто при нём на город прям проклятье нашло - отопление не дают, мосты рушаться .... может ну его ... подальше ..... в тайгу к медведям голодным ....

  • Павсекакий ака Парцефаль

    Павсекакий ака Парцефаль
    10 минут назад

    А вообще Поп этот мост освятил в 1982 году? Если нет, то понятно кто виноват!! ПОП

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