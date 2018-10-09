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сегодня, 17:37 56

В Зее врачу выдали 36 тысяч рублей зарплаты монетами (фото)

В Зее врачу выдали 36 тысяч рублей зарплаты монетами (фото)

Врач детской поликлиники города Зеи Тамара Голубцова столкнулась на работе с необычной ситуацией: ей выдали часть зарплаты монетами. Денег получилось так много, что женщина не смогла донести их до дома самостоятельно.

Деньги врачам выдавали 8 октября.

«Пришла получать зарплату, расписалась в ведомости. Мне надо было получить 57 тысяч рублей. Мне 21 тысячу выдали бумажками, а потом кассир говорит: "А остальные 36 тысяч – вот эти вот мешки, вот стоят". Там были мешки по 10 рублей достоинством – монетки, по 5 рублей достоинством и по 2 рубля. 36 тысяч», – рассказала Тамара Александровна ИА «Амур.инфо».

По словам амурчанки, от такого количества монет она хотела отказаться, но в бухгалтерии настояли на том, что выдать зарплату нужно в таком виде. Монеты сложили в два мешка с символикой «Сбербанка». Как позже выяснилось, их вес получился 15 и 20 килограммов.

Отвозить такое количество монет домой пришлось на машине. Водитель помог занести мешки в квартиру. Там они и лежат до сих пор.

Тамара Александровна говорит, что это не случайность. Зарплату монетами женщине якобы выдали в воспитательных целях, поскольку она не хочет получать зарплатную карту «МИР». Монеты вместо купюр получили, по словам врача, еще несколько сотрудников, у которых тоже нет карт.

Свое нежелание получать карту «МИР» Тамара Голубцова объясняет тем, что так ей удобнее, привычнее.

С заведующей детской поликлиникой Зеи ИА «Амур.инфо» по телефону связаться не удалось. В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области информагентству сообщили, что об этом факте им известно.

«По информации главного врача Зейской больницы (к ней относится детская поликлиника – Прим. ред.), были выданы деньги в номинале, который предложил банк. Больше пока добавить нечего», – сказали в пресс-службе .

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#здоровье #Зея #работа #финансы

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Комментарии
Показать все (56) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    Пусть на пенсии отдыхает уже....дай дорогу молодым. Видимо разговор руководства не поняла бабуля

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    скотство!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Алёна Валентиновна

    Пусть на пенсии отдыхает уже....дай дорогу молодым. Видимо разговор руководства не поняла бабуля



    А не пойти ле Вам ВОН?!

  • Злодей

    Злодей
    3 часа назад

    А зачем хотела отказаться?

    Надо было заставить кассира пересчитать. И пожать плечами в случае ответа - они пересчитаны и запакованы в банке.



    Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму так, чтобы получатель мог четко видеть его действия, и выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом. Получатель может пересчитать полученные деньги под наблюдением кассира.



    И сидеть за этим действом наблюдать. пусть хоть до ночи пересчитывают - рабочий день как закончится, ещё и сверхурочные пусть действующим лицам начинать начислять.

    Не успевают досчитать - на следующий день можно начать всё с начала.

  • Злодей

    Злодей
    3 часа назад

    А, да - господин главврач. предже чем так поступать с человеком, подумал бы, как было бы прятно Твоей матери получитьпенсию в отделении таким же способом.

    хотя..... такие главврачи явно зачаты в однополом браке.

  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    Выдали бы мне зарплату в 100 тысяч (например) хоть рублевыми монетами))) Мне бы было по... Я бы отнесла звонкие монеты в банк и обменяла их на бумажки))

    Понятно, что над человеком поиздевались( Но!!! Заплатили ведь? Пусть отнесется к данной ситуации с юмором...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Было удобно получать наличными, теперь стало неудобно. Придется карту получать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Таких главарей гнать ссаными тряпками!.. Хорошо живёт главарь больницы?.. 9 квартир.. а раньше было больше, аж 11 . Дела пошли плохо?

    Нужно было на ветеране труда отыграться?.. паразиты!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Едро тьроли начали подпевать скотсвующему персонажу? да, я ИМЕННО ТАК называю всяких "реформаторов" оторые УБИВАЮТ и медицину, и здравоохранение в регионе!

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Мартовская Зима

    Было удобно получать наличными, теперь стало неудобно. Придется карту получать.



    Карта -это не обязанность. Пусть ежемесячно теперь мелочь по банку собирают. Пару раз кассир мешочки потаскает, пару раз банк выдаст, на том и успокоятся. И пересчет выплаты - тема.

    Думаю, теперь уже дело принципа наличкой получать: проблемы-то, не только врачу создали.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Это СВИНСТВО со стороны главаря, так ИЗДИВАТЬСЯ над Ветераном труда! Меня вчера ещё эта новость из колеи выбила просто.

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Это СВИНСТВО со стороны главаря, так ИЗДИВАТЬСЯ над Ветераном труда! Меня вчера ещё эта новость из колеи выбила просто.



    Не жалеешь ты себя Юрий Венедиктович,всё о России думаешь.

  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    вот у нас издеваются над пожилыми людьми руководители - самодуры

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    толи еще будет

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Myxira

    Мартовская Зима

    Было удобно получать наличными, теперь стало неудобно. Придется карту получать.



    Карта -это не обязанность. Пусть ежемесячно теперь мелочь по банку собирают. Пару раз кассир мешочки потаскает, пару раз банк выдаст, на том и успокоятся. И пересчет выплаты - тема.

    Думаю, теперь уже дело принципа наличкой получать: проблемы-то, не только врачу создали.



    Когда кассир предприятия получает наличные в банке, то предварительно делается заявка, какими купюрами получать. А монеты приходится заказывать предварительно и заблаговременно, так как сейчас это дефицит. Года два назад банкам было дано письменное указание отменить услугу размена монет, раньше это входило в обязанности банков, сейчас такой услуги нет. Люди месяцами ждут мелочь. Так что любой магазин монеты врача с радостью заберёт, даже приедут на дом. ИМХО.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    этот паразит ЗАКАЗАЛ 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей монетами номиналом в 2,5 и 10 рублей. Заказал ИНКАСАЦИЮ из Благовещенска, чтобы ПРОУЧИТЬ шестерых врачей пенсионеров за то, что те не хотели оформлять карту "МИР" по тому, что им так УДОБНЕЙ, ведь не везде можэно расчитатьс япо карте, а соотвествующий банкомат ещё нужно найти! Мешки Тамары Голубцовой перевзвешали - 37 киллограм, и это при том, что ей с возрастными заболеваниями ПОМОГЛИ принести домой эти деньги!.. А что же другие врачи?.. А они ОТНЕСЛИ свои мешки " сподарками" домой САМОСТОЯТЕЛЬНО.. МОЛЧА!.. Это СВИНСТВО со стороны главаря Зейской ЦРБ который настоятельно требовал от персонала, от заведующих отделений, чтобы те понуждали сотрудников оформит карты!.. И ведь ВЕРХ цинизма в том, что в супермаркетах благовещенска НЕХВАТКА разменнйо монеты, и зейские предпрениматели просили дать им размен. Но ГЛАВВРАЧЬ и банк решили ОТОМСТИТЬ и УНИЗИТЬ пенсионеров.

    Скотсво!.. и вот ЭТИ люди учат других тому, как нужно жить и работать?.. ГНАТЬ В ШЕЮ ЭТИХ УПРАВЛЕНЦЕВ!.. Я НЕ ОСТАВЛЮ этот инцидент без внимания, Министр будет КРАСНЕТЬ за поведенеи своих подчинённых! И пусть толшько Едро и депутаты ЕДРА по пробуют не пропустить этот вопрос на повестку. ПОИМЁННО перчислю тех, кто САНКЦИОНИРОВАЛ такое поведение!

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    paravis

    Myxira

    Мартовская Зима

    Было удобно получать наличными, теперь стало неудобно. Придется карту получать.



    Карта -это не обязанность. Пусть ежемесячно теперь мелочь по банку собирают. Пару раз кассир мешочки потаскает, пару раз банк выдаст, на том и успокоятся. И пересчет выплаты - тема.

    Думаю, теперь уже дело принципа наличкой получать: проблемы-то, не только врачу создали.



    Когда кассир предприятия получает наличные в банке, то предварительно делается заявка, какими купюрами получать. А монеты приходится заказывать предварительно и заблаговременно, так как сейчас это дефицит.



    Вот и я о том. Принципиально письменно выразить благодарность главврачу и попросить продолжить традицию выплаты зарплаты исключительно мелочью.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ему САМОМУ выдавать НАЛИЧКОЙ и МЕЛОЧЬЮ, пускай таскает!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Насколько мне известно от других врачей Зейской больницы, которые УЖЕ вышли на связь, это рвачь Хомитов сейчас выясняет то, кто же был тем самым водителем "скорой помощи" что помог пенсионеру, ветерану труда доставить мешки с железом до дому. И я прошу выйти на меня этого водителя.

  • demon

    demon
    2 часа назад

    Реально чел при...уел, нет? Ведь долго думал, ночами не спал, как отомстить отказникам от карты...

    ссаной тряпкой гнать такого управленца !!!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Myxira

    Мартовская Зима

    Было удобно получать наличными, теперь стало неудобно. Придется карту получать.



    Карта -это не обязанность. Пусть ежемесячно теперь мелочь по банку собирают. Пару раз кассир мешочки потаскает, пару раз банк выдаст, на том и успокоятся. И пересчет выплаты - тема.

    Думаю, теперь уже дело принципа наличкой получать: проблемы-то, не только врачу создали.



    Для того, чтобы перечислить зарплату на карты, нужно нажать на пару кнопок. Для того, чтобы снять наличные, нужно их заказать, взять машину, потратить бензин, пересчитать, привезти и т.д. Из-за хотелок одного врача несколько часов работы не одного человека. Кто проблемы создает?

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 часа назад

    Сергей Труш

    И я прошу выйти на меня этого водителя.



    И чтио будет после того, как он на тебя выйдет?

  • full

    full
    2 часа назад

    Я вас умоляю! Оказывается нас заставляют завести карты! А ничего, что этому процессу что то около двадцати лет?

  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

    Мартовская Зима

    Myxira

    Мартовская Зима

    Было удобно получать наличными, теперь стало неудобно. Придется карту получать.



    Карта -это не обязанность. Пусть ежемесячно теперь мелочь по банку собирают. Пару раз кассир мешочки потаскает, пару раз банк выдаст, на том и успокоятся. И пересчет выплаты - тема.

    Думаю, теперь уже дело принципа наличкой получать: проблемы-то, не только врачу создали.



    Для того, чтобы перечислить зарплату на карты, нужно нажать на пару кнопок. Для того, чтобы снять наличные, нужно их заказать, взять машину, потратить бензин, пересчитать, привезти и т.д. Из-за хотелок одного врача несколько часов работы не одного человека. Кто проблемы создает?



    а типа остальные дела бухгалтера сидя в уютненьком кабинетике делают?

    чё за чушь? всю жызнь на любом предприятии неизменно машины под задницей были и Директора-Заместитеся/Гл.инженера и БУХГАЛТЕРА!

    и ни один рукаводитель не оставит без колёс своего бухгалтера в случае, если у того транспорт сломается. себе дорожею

    так что не надо тут про машину, банк и бухгалтера.

    а вот про Инкосацию из БЛГ это интересно - из каких средств такое нецелевое использование средств на перевозку монет.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Мартовская Зима

    Myxira

    Мартовская Зима

    Было удобно получать наличными, теперь стало неудобно. Придется карту получать.



    Карта -это не обязанность. Пусть ежемесячно теперь мелочь по банку собирают. Пару раз кассир мешочки потаскает, пару раз банк выдаст, на том и успокоятся. И пересчет выплаты - тема.

    Думаю, теперь уже дело принципа наличкой получать: проблемы-то, не только врачу создали.



    Для того, чтобы перечислить зарплату на карты, нужно нажать на пару кнопок. Для того, чтобы снять наличные, нужно их заказать, взять машину, потратить бензин, пересчитать, привезти и т.д. Из-за хотелок одного врача несколько часов работы не одного человека. Кто проблемы создает?



    Ну мы же в правовом государстве живем? У человека есть право выбора способа получения заработанных денег, нравится это кому-то или нет, затратно это для предприятия или нет. Право приходится уважать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    full

    Я вас умоляю! Оказывается нас заставляют завести карты! А ничего, что этому процессу что то около двадцати лет?



    Какому процессу? Электронному рабству и понуждению к регулированию ДЕНЬГАМИ, чтоыб могли БЛОКИРОВАТЬ личность?

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    2 часа назад

    А мне сможет кто-нибудь ответить,какие нормы Закона или нормативного акта нарушил Главный врач?

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    2 часа назад

    Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

    Положения закона распространяются на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Лысеющий полуночник

    А мне сможет кто-нибудь ответить,какие нормы Закона или нормативного акта нарушил Главный врач?



    МОРАЛЬ и ЭТИКУ!.. так яснее?!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Лысеющий полуночник

    Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

    Положения закона распространяются на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.



    Имеет ли право работник требовать выплату зарплаты наличными, а не на карту? https://www.audit-it.ru/articles/personnel/a101771/899566.html

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    1 час назад

    Сергей Труш

    Я НЕ ОСТАВЛЮ этот инцидент без внимания, Министр будет КРАСНЕТЬ за поведенеи своих подчинённых! И пусть толшько Едро и депутаты ЕДРА по пробуют не пропустить этот вопрос на повестку. ПОИМЁННО перчислю тех, кто САНКЦИОНИРОВАЛ такое поведение!



    Понятно,что попиариться надо.А какой результат-то?Зарплату выдали.Мне бы такую платили,я бы хоть рублями получал и был бы доволен. Вы бы по поводу повышения пенсионного возраста так выступали.Деятели.

  • evg2014

    evg2014
    1 час назад

    Денежки счет любят. Я бы попросил в моем присутствии их все пересчитать.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Объясните Трушу, что главный врач на деле ничего не нарушил....зарплату бабуля получила ? Получила! А каким номиналом уже не важно. Пенсию она соответственно тоже наверное почтой получает дома как бабульки с глухой деревни

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    отличное средство воспитания трудящихся! А без воспитания как? Никак не возможно нашим гражданам обойтись без воспитания...

    Поддерживаю. И это всё проходит по рубрике ЮМОР!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Алёна Валентиновна

    Объясните Трушу, что главный врач на деле ничего не нарушил....зарплату бабуля получила ? Получила! А каким номиналом уже не важно. Пенсию она соответственно тоже наверное почтой получает дома как бабульки с глухой деревни



    Какой способ получения денежных средств выбран бабулей, никого не касается - это ее законное право. А главврач пусть и дальше мелочь возит, коль не в состоянии, как руководитель, вопрос урегулировать миром. Каждый в своем праве.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    1 час назад

    full

    Я вас умоляю! Оказывается нас заставляют завести карты! А ничего, что этому процессу что то около двадцати лет?



    Типичное злоупотребление правом со стороны бабульки, страшно ей просто вот и всё, заказывайте наличку.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    1 час назад

    Сергей Труш

    full

    Я вас умоляю! Оказывается нас заставляют завести карты! А ничего, что этому процессу что то около двадцати лет?



    Какому процессу? Электронному рабству и понуждению к регулированию ДЕНЬГАМИ, чтоыб могли БЛОКИРОВАТЬ личность?



    Я так понимаю, Труш нанел Алёху репетитором.

  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    Конечно это проблема совести главврача, но хотелось бы спросить у тех, кто пишет комментарии, - Вы в Сбербанке давно пытались наличными произвести оплату? Специалисты банка всегда спрашивают, наличные или карта, а когда узнают, что оплата наличными делают такую мину, от которой просто тошно, а еще начинают привязываться почему нет карты, говорят, что с ней лучше и т.д. То есть идет давление на людей, навязывание электронного рабства.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Да что говорить, "повезло" Зейской больнице с главврачом, похоже редкостный самодур. И я думаю, что это еще цветочки, скоро появится новость, что эта пенсионерка там больше не работает.

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    Алёна Валентиновна

    Объясните Трушу, что главный врач на деле ничего не нарушил....зарплату бабуля получила ? Получила! А каким номиналом уже не важно. Пенсию она соответственно тоже наверное почтой получает дома как бабульки с глухой деревни



    врач по образованию, зная, вредное воздействие на организм женщине в возрасте поднятия тяжестей отдает распоряжение бухгалтеру заказать в банке именно монеты.

    да тут на покушение на убийство , да по предварительному сговору можно натянуть, а вы говорите ничего не нарушил.

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Сергей Труш

    И пусть толшько Едро и депутаты ЕДРА по пробуют не пропустить этот вопрос на повестку. ПОИМЁННО перчислю тех, кто САНКЦИОНИРОВАЛ такое поведение!



    Сергей, начните с властей Зеи! Там как раз нет ни одного единоросса. Местные власти как-то отреагируют на этот случай?

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    invv

    Да что говорить, "повезло" Зейской больнице с главврачом, похоже редкостный самодур.



    Дык и глава Зеи тоже врач. Лдпровец)))

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    Rick1979

    Конечно это проблема совести главврача, но хотелось бы спросить у тех, кто пишет комментарии, - Вы в Сбербанке давно пытались наличными произвести оплату? Специалисты банка всегда спрашивают, наличные или карта, а когда узнают, что оплата наличными делают такую мину, от которой просто тошно, а еще начинают привязываться почему нет карты, говорят, что с ней лучше и т.д. То есть идет давление на людей, навязывание электронного рабства.



    так потом оббирать легче

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Rick1979

    Конечно это проблема совести главврача, но хотелось бы спросить у тех, кто пишет комментарии, - Вы в Сбербанке давно пытались наличными произвести оплату? Специалисты банка всегда спрашивают, наличные или карта, а когда узнают, что оплата наличными делают такую мину, от которой просто тошно, а еще начинают привязываться почему нет карты, говорят, что с ней лучше и т.д. То есть идет давление на людей, навязывание электронного рабства.



    Оплачивать наличными в банке пыталась очень давно, даже вспомнить не могу когда. А вам сколько лет? Или вы, как Труш, доходы скрываете, чтобы налоги не платить? Правда он это другими словами называет - понуждение регулированию деньгами.

  • Снежный

    Снежный
    59 минут назад

    А Зея и Зейский район не зря видать северные получают,мозги промерзли. Всех уже давно перевели на карты мир. А они все в ведомастях расписываются.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    52 минуты назад

    неплохо бы уголовку завести на таких "воспитателей".

  • Снежный

    Снежный
    51 минута назад

    Сергей Труш

    full

    Я вас умоляю! Оказывается нас заставляют завести карты! А ничего, что этому процессу что то около двадцати лет?



    Какому процессу? Электронному рабству и понуждению к регулированию ДЕНЬГАМИ, чтоыб могли БЛОКИРОВАТЬ личность?



    Так кто вам мешает пойти, в туже минуту и снять с карты все до единой капельки. Раньше были сберкнижки, и не кто это рабством не считал.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    51 минута назад

    Снежный

    А Зея и Зейский район не зря видать северные получают,мозги промерзли. Всех уже давно перевели на карты мир. А они все в ведомастях расписываются.



    А это обязательство (я о картах мир) в конституции прописано? Любой гражданин в праве заявть о желании получать заработок наличными. Нет?

  • full

    full
    42 минуты назад

    Снежный

    Сергей Труш

    full

    Я вас умоляю! Оказывается нас заставляют завести карты! А ничего, что этому процессу что то около двадцати лет?



    Какому процессу? Электронному рабству и понуждению к регулированию ДЕНЬГАМИ, чтоыб могли БЛОКИРОВАТЬ личность?



    Так кто вам мешает пойти, в туже минуту и снять с карты все до единой капельки. Раньше были сберкнижки, и не кто это рабством не считал.



    Здесь одно маленькое но - за обслуживание карты банкиры берут деньги. Это миллиарды, если брать страну в целом. Ради этих миллиардов и поются все эти песни. Поются уже фактически четверть века.

  • full

    full
    40 минут назад

    Депутат Бобров

    full

    Я вас умоляю! Оказывается нас заставляют завести карты! А ничего, что этому процессу что то около двадцати лет?



    Типичное злоупотребление правом со стороны бабульки, страшно ей просто вот и всё, заказывайте наличку.



    Наличка - это гут. Пиндосы этот вопрос по другому обозначили - оплата по карте - гут, налом тоже гут, но пять процентов добавь, чтобы всем было ОК.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    38 минут назад

    Тромбонавт

    неплохо бы уголовку завести на таких "воспитателей".



    твоего мнения обязательно спросят, оно очень весомое

  • Xxxchel

    Xxxchel
    38 минут назад

    Труша поддерживаю за термин "главари ЦРБ" - причем это реальный термен по отношению к вновь назначенным главарям а также ио главарей.

    В Зее реально творится беспредел. Главарь уже был раз привлечен вроде к административке, но не успокоился. Это новая политика минздрава установленная г-ном Субботиным кажется к добру амурское здравоохранение вообще не приведет. И такое творится не только в Зее. Наслышаны и о Шимановске где врачи увольнялись и Белогорске.

    Так вот возникает вопрос уже к г-ну губернатору Орлову-а вы не видети что творится? Почему люди отработавшие в учреждениях здравоохранения области не один год должны терпеть унижение и хамство со стороны главарей назначенных вашими подчиненными??? Ответьте уже простому народу

  • full

    full
    31 минута назад

    Интересно, почему никто не пылил из окопов, когда внаглую Сбербанк навязывал карты? На Пионерской каких только выкрутасов не было, чтобы пипл схавал карты и создал очередь уже у банкоматов, а не к операторам. Вот прямо последнего могиканина прибили этими монетами.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    14 минут назад

    Депутат Бобров

    Тромбонавт

    неплохо бы уголовку завести на таких "воспитателей".



    твоего мнения обязательно спросят, оно очень весомое



    я прям обоссался от счастья, что вы меня откомментировали. Простите, на вас, наверное, попало.

  • Хончо

    Хончо
    2 минуты назад

    Бабуля пусть скажет спасибо что ей так не сделали

    Samsung выплатил Apple $1млрд мелочью

    По сообщениям американских СМИ, ранее проигравший патентный спор Samsung подогнал к офису Apple 30 грузовиков с 5-центовыми монетами.

    https://life.ru/t/новости/100441

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