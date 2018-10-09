В Зее врачу выдали 36 тысяч рублей зарплаты монетами (фото)

Врач детской поликлиники города Зеи Тамара Голубцова столкнулась на работе с необычной ситуацией: ей выдали часть зарплаты монетами. Денег получилось так много, что женщина не смогла донести их до дома самостоятельно.

Деньги врачам выдавали 8 октября.

«Пришла получать зарплату, расписалась в ведомости. Мне надо было получить 57 тысяч рублей. Мне 21 тысячу выдали бумажками, а потом кассир говорит: "А остальные 36 тысяч – вот эти вот мешки, вот стоят". Там были мешки по 10 рублей достоинством – монетки, по 5 рублей достоинством и по 2 рубля. 36 тысяч», – рассказала Тамара Александровна ИА «Амур.инфо».

По словам амурчанки, от такого количества монет она хотела отказаться, но в бухгалтерии настояли на том, что выдать зарплату нужно в таком виде. Монеты сложили в два мешка с символикой «Сбербанка». Как позже выяснилось, их вес получился 15 и 20 килограммов.

Отвозить такое количество монет домой пришлось на машине. Водитель помог занести мешки в квартиру. Там они и лежат до сих пор.

Тамара Александровна говорит, что это не случайность. Зарплату монетами женщине якобы выдали в воспитательных целях, поскольку она не хочет получать зарплатную карту «МИР». Монеты вместо купюр получили, по словам врача, еще несколько сотрудников, у которых тоже нет карт.

Свое нежелание получать карту «МИР» Тамара Голубцова объясняет тем, что так ей удобнее, привычнее.

С заведующей детской поликлиникой Зеи ИА «Амур.инфо» по телефону связаться не удалось. В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области информагентству сообщили, что об этом факте им известно.

«По информации главного врача Зейской больницы (к ней относится детская поликлиника – Прим. ред.), были выданы деньги в номинале, который предложил банк. Больше пока добавить нечего», – сказали в пресс-службе .