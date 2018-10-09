Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 0

Нурмагомедову оставят звание чемпиона и пояс

Нурмагомедову оставят звание чемпиона и пояс
Фото: kommersant.ru

Президент UFC сообщил, что бойца не лишат титула, но могут удержать его гонорар. На данный момент оплата за бой заморожена.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт официально подтвердил, что российского бойца Хабиба Нурмагомедова не лишат пояса и звания чемпиона, несмотря на драку после боя.

Фото: Eg.ru

Уайт рассказал, что гонорар за бой Нурмагомедов еще не получил, он заморожен. Возможно, что его полностью удержат в качестве компенсации за беспорядки. То, что он не получит всю призовую сумму, уже решено точно.

Как передают TMZ, в UFC допускают, что также может быть принято решение о дисквалификации на бои на территории Соединенных Штатов Америки. Возможно ограничение на срок до полугода, также организация не будет проводить его бои и в других странах, сообщает Eg.ru.

Просмотров всего: 895

#спорт


Спорт

Ремонт легкоатлетического манежа в Благовещенске перенести нельзя
Спорт

В Циолковском появилась площадка для игры в большой теннис
Спорт 1

Амурчане завоевали десятки золотых медалей на дальневосточном турнире по боксу
Спорт 4

Благовещенцы стали призерами первенства России по спортивному ориентированию
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь