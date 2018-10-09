Нурмагомедову оставят звание чемпиона и пояс

Фото: kommersant.ru

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт официально подтвердил, что российского бойца Хабиба Нурмагомедова не лишат пояса и звания чемпиона, несмотря на драку после боя.

Фото: Eg.ru

Уайт рассказал, что гонорар за бой Нурмагомедов еще не получил, он заморожен. Возможно, что его полностью удержат в качестве компенсации за беспорядки. То, что он не получит всю призовую сумму, уже решено точно.

Как передают TMZ, в UFC допускают, что также может быть принято решение о дисквалификации на бои на территории Соединенных Штатов Америки. Возможно ограничение на срок до полугода, также организация не будет проводить его бои и в других странах, сообщает Eg.ru.