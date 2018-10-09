Нурмагомедову оставят звание чемпиона и пояс
Президент UFC сообщил, что бойца не лишат титула, но могут удержать его гонорар. На данный момент оплата за бой заморожена.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт официально подтвердил, что российского бойца Хабиба Нурмагомедова не лишат пояса и звания чемпиона, несмотря на драку после боя.
Фото: Eg.ru
Уайт рассказал, что гонорар за бой Нурмагомедов еще не получил, он заморожен. Возможно, что его полностью удержат в качестве компенсации за беспорядки. То, что он не получит всю призовую сумму, уже решено точно.
Как передают TMZ, в UFC допускают, что также может быть принято решение о дисквалификации на бои на территории Соединенных Штатов Америки. Возможно ограничение на срок до полугода, также организация не будет проводить его бои и в других странах, сообщает Eg.ru.
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