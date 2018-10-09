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Из-за ЧП в Свободном задержаны три пассажирских поезда

Из-за ЧП в Свободном задержаны три пассажирских поезда

В результате обрушения автомобильного моста на станции Свободный ЗабЖД ожидаются задержки в движении нескольких пассажирских поездов. Это поезд № 326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, поезд № 1 сообщением Владивосток – Москва, поезд № 81 сообщением Благовещенск – Тында.

Как сообщалось ранее, 9 октября около 11 часов дня на станции Свободный Забайкальской железной дороги произошло обрушение пролетов автомобильного путепровода на железнодорожные пути. Виадук находится в ведении муниципалитета города Свободного и не обслуживается ОАО «РЖД».

Среди сотрудников и пассажиров ОАО «РЖД» пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. В результате происшествия движение поездов по станции временно приостановлено. Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Белогорск и Шимановская. Ведутся восстановительные и ремонтные работы.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#происшествия #Свободный #транспорт


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