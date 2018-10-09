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9октября
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Объездную дорогу в Свободном должны привести в порядок до 10 октября

Объездную дорогу в Свободном должны привести в порядок до 10 октября
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb/

Объездную дорогу на залинейную часть города Свободного приведут в нормативное состояние уже к среде, 10 октября. Об этом на заседании КЧС доложил и.о. главы Свободного Владимир Константинов. Для приведения дороги в порядок выделена техника.

В нормативное состояние дорогу приводят 10 самосвалов, 4 грейдера и 2 погрузчика. 10 октября дорогу представят для оценки ГИБДД, чтобы пустить по ней автобусы и нормализовать транспортное сообщение с залинейной частью города, сообщает областное правительство.

Как сообщало Амур.инфо, из-за рухнувшего моста было нарушено сообщение между двумя районами города, так как упавший виадук был между ними главной транспортной артерией. Существующие объездные дороги, по словам горожан, давно требовали ремонта – покрытие там илистое, и во время осадков проехать по нему проблематично. В этом районе уже возникли большие пробки.

В социальных сетях Свободного распространяют информацию, что буквально через час после заседания КЧС на единственную объездную дорогу, связывающую залинейную часть с центром города, вышла спецтехника.

Проезжая часть оперативно грейдируется, идет укладка водопропускной трубы и отсыпка промоины, затрудняющей проезд.

Также выполняется планирование и грейдирование спуска с улицы Гидротехнической.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, двигаясь по объездной дороге, так как любое ДТП способно перекрыть движение на и без того узком проселке.

По результатам заседания КЧС региональному минтранспорта поручено проработать вопрос с руководством ЗабЖД о восстановлении работы железнодорожного переезда по улице Почтамтской, а также проанализировать вопрос по восстановлению путепровода и определению источников финансирования необходимых мероприятий.

На этом же заседании было принято решение о введении в Приамурье режима ЧС регионального значения.

Фото: instagram.com/notsvb/, правительство Амурской области

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#происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
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  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    2 часа назад

    Очень быстро, хорошо что заботятся о Свободном

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