Фестиваль «Культурный город на набережной»: 5 месяцев и почти 400 мероприятий

Итоги пятого сезона фестивального движения «Культурный город на набережной» подвели на планерном совещании в мэрии Благовещенска. С 1 мая по 30 сентября в рамках фестиваля прошло 392 мероприятия, в которых участвовало более 2 000 человек.

«Мероприятия проводились четыре раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в вечернее время, а также в праздничные дни в дневное и вечернее время. В пятом юбилейном сезоне фестивального движения поведено 392 мероприятия, в которых приняли участие более 2 000 человек. Общее количество зрителей составило более 196 тысяч человек», – рассказала начальник управления культуры администрации города Виктория Хопатько.

Наибольшее количество мероприятий – 37 % – организовано силами общественников. Лидерами среди них являются «Аллея мастеров», «Ассоциация пожилых людей», общество защиты животных «Шанс». Музыкальные программы на набережной представляли вокальные коллективы всероссийского общества инвалидов, городского Совета ветеранов, союза пенсионеров России, молодежных организаций. В 2019 году на 15 % увеличилось количество коммерческих организаций, которые используют набережную как площадку для рекламы и продвижения своих услуг.

Организуемые на набережной мероприятия преследовали не только развлекательные, но и просветительские цели. В этом направлении к фестивальному движению «Культурный город на набережной» подключились: областной военный комиссариат, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Областное управление Роспотребнадзора провело акцию «Бегом от сигареты», областное управление МЧС – пять мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».

Муниципальная информационная библиотечная система подготовила 22 программы: «Буккроссинг», «Открытый микрофон» (с участием местных писателей и художников), «Открытые краеведческие лекции» Валентины Кобзарь.

За прошедшие 5 лет набережная стала местом культурного отдыха горожан, где с интересом и пользой для себя могут провести время люди самых разных возрастов, социальных групп и круга интересов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.