Зампредом правительства Амурской области стал Александр Нестеренко

Заместителем председателя правительства Амурской области, курирующим вопросы сельского хозяйства, назначен Александр Нестеренко. Прежний зампред Владислав Бакуменко с 1 октября не является членом правительства.

Информацию о назначении Александра Нестеренко подтвердили в правительстве Амурской области. Во вторник, 9 октября, он был назначен на должность зампреда и представлен аппарату.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», подать заявление об уходе Владислав Бакуменко должен был по закону – в связи с окончанием срока полномочий предыдущего губернатора и избранием нового. Владиславу Владимировичу предложили работу в Москве, в министерстве сельского хозяйства, однако от предложения он отказался. Несмотря на пенсионный возраст – 68 лет, – он не собирается на заслуженный отдых, а намерен продолжить работу.

Новому зампреду Александру Нестеренко в ноябре исполнится 71 год. В администрации Амурской области он работает с 2003 года. С небольшими перерывами Нестеренко руководил сельским хозяйством Приамурья с 2005 года. Весной 2007 года, после отставки губернатора Леонида Короткова и вплоть до назначения Николая Колесова, Александр Васильевич исполнял обязанности губернатора Амурской области. 10 мая 2007 года указом президента был назначен врио губернатора Амурской области. В 2008 году награжден орденом Почета. В конце 2011 года Александр Васильевич покинул пост заместителя председателя правительства Амурской области.

«Александр Васильевич – наш земляк, он родился в Новокиевском Увале, здесь жила его мама, живет его сестра. Он прошел большой жизненный путь управленца, имеет огромный опыт партийной работы, в сельском хозяйстве, в правительстве – был депутатом по сельскому направлению. Он профессионал и в сотрудничестве с Олегом Турковым продвинет наше сельское хозяйство на новый уровень. Да, Александру Нестеренко 71 год, но он подвижный, бодрый человек. Профессионал старой закалки, прошедший суровую школу комсомольско-партийного актива», – так охарактеризовал нового зампреда глава Мазановского района Михаил Пивень.