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9октября
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сегодня, 16:57 11

Зампредом правительства Амурской области стал Александр Нестеренко

Зампредом правительства Амурской области стал Александр Нестеренко

Заместителем председателя правительства Амурской области, курирующим вопросы сельского хозяйства, назначен Александр Нестеренко. Прежний зампред Владислав Бакуменко с 1 октября не является членом правительства.

Информацию о назначении Александра Нестеренко подтвердили в правительстве Амурской области. Во вторник, 9 октября, он был назначен на должность зампреда и представлен аппарату.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», подать заявление об уходе Владислав Бакуменко должен был по закону – в связи с окончанием срока полномочий предыдущего губернатора и избранием нового. Владиславу Владимировичу предложили работу в Москве, в министерстве сельского хозяйства, однако от предложения он отказался. Несмотря на пенсионный возраст – 68 лет, – он не собирается на заслуженный отдых, а намерен продолжить работу.

Новому зампреду Александру Нестеренко в ноябре исполнится 71 год. В администрации Амурской области он работает с 2003 года. С небольшими перерывами Нестеренко руководил сельским хозяйством Приамурья с 2005 года. Весной 2007 года, после отставки губернатора Леонида Короткова и вплоть до назначения Николая Колесова, Александр Васильевич исполнял обязанности губернатора Амурской области. 10 мая 2007 года указом президента был назначен врио губернатора Амурской области. В 2008 году награжден орденом Почета. В конце 2011 года Александр Васильевич покинул пост заместителя председателя правительства Амурской области.

«Александр Васильевич – наш земляк, он родился в Новокиевском Увале, здесь жила его мама, живет его сестра. Он прошел большой жизненный путь управленца, имеет огромный опыт партийной работы, в сельском хозяйстве, в правительстве – был депутатом по сельскому направлению. Он профессионал и в сотрудничестве с Олегом Турковым продвинет наше сельское хозяйство на новый уровень. Да, Александру Нестеренко 71 год, но он подвижный, бодрый человек. Профессионал старой закалки, прошедший суровую школу комсомольско-партийного актива», – так охарактеризовал нового зампреда глава Мазановского района Михаил Пивень.

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#областная власть #сельское хозяйство


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Комментарии
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  • Ярославович

    Ярославович
    2 часа назад

    Нормально. Старый конь борозды не испортит.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Но и глубоко не вспашет!

    На кой хрен этот пенсионер?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Извините, но я против пенсионеров у власти...не выработанный что ли? Альтернативы нет? Чё за бред

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    2 часа назад

    хороший человек и управленец, удачи на новом посту

  • Tandem

    Tandem
    2 часа назад

    Зарплата это инвестиции в трудовые ресурсы. Аксиома. Перспектива отдачи от этих инвестиций должна просматриваться до и за горизонтом. Старикам же почёт.

  • стенография

    стенография
    2 часа назад

    Очевидно было с самого начала - у Орлова нет программы и соответственно команды чтоб расставить каждого под конкретную задачу. Кадровая возню ведут лоббистскиеткланы ну и тусят паркетные берлинские/дюмины мальчики-мажорики-карьеристы-СПЕЦЫ НИОЧЕМ . Орлову пофиг эти внутридворовые карусели, главное отбыть номер по крышеванию ГПЗ и пофиг нестеренко или бакуменко (да он их наверняка и путает :)

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    пусть работает-опыт есть-хоть чему то научит Орлова

  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    1 час назад

    Братеев1

    пусть работает-опыт есть-хоть чему то научит Орлова



    Чему он может Орлова научить? как памперсы менять? или чем челюсть смазывать?

  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    1 час назад

    А зачет нищей области целый зампред по сельскому хозяйству и министр по сельскому хозяйству? Тем более, в таком почтенном возрасте.

  • юзек

    юзек
    16 минут назад

    это не лучший выбор

    это не лучший выбор!

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