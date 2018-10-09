Рухнувший мост в Свободном: на Амур.инфо фоторепортаж с места происшествия

На месте ЧП в городе Свободном, где утром 9 октября рухнул автомобильный мост, работает фотокорреспондент ИА «Амур.инфо» Василий Романенков.

Он побывал в самой гуще событий, запечатлев и рухнувший виадук, и грузовой вагон, придавленный многотонной конструкцией. В объектив камеры фотокорра попали также люди и спецтехника, которые прибывают к месту ЧП для устранения последствий.