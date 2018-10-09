Японский миллиардер приглашает людей искусства с собой на Луну

Фото: AFP 2018 / Toshifumi Kitamura

Японский миллиардер, владелец компании одежды Юсаку Маэдзава заявил, что возьмет с собой на Луну тех представителей творческих профессий, которые «хотят улучшить мир». Японский миллиардер станет первым туристом SpaceX, отправившимся к Луне.

«Моя мечта – это мир во всем мире. Я буду искать и позову с собой людей, у которых сильно желание улучшить мир своими произведениями. И, конечно, важно, чтобы мне самому нравились произведения этого человека. Но пока еще ничего не решено. И я еще никому ничего не предлагал», – сказал бизнесмен.

Он объяснил, почему решил взять с собой в путешествие на Луну именно творческих людей, а также свое отношение к искусству. «В искусстве нет слов, оно объединяет людей без общего языка. В нем нет слов, но оно создает повод глубоко вглядеться в себя, подумать. За это я люблю искусство», – сказал он.

Будущий лунный турист пояснил, что это будут люди из разных стран. «А сделать так, чтобы все люди искусства мирно, без ссор совершили это путешествие – моя задача как хозяина-куратора проекта. Хочу, чтобы это было веселое путешествие», – подчеркнул он.

Полет на Луну будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается.

На пресс-конференции 18 сентября, Маэдзава сообщил, что возьмет с собой 6-8 представителей различных видов искусств – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды, сообщает РИА Новости.