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9октября
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сегодня, 16:29 8

Транссиб в Свободном перекрыла плита весом более 600 тонн

Транссиб в Свободном перекрыла плита весом более 600 тонн

Специалисты изучают способ расчистки железнодорожных путей Транссиба в Свободном после обрушения путепровода 9 октября. Масса плиты, которая упала на железную дорогу, составляет порядка 600 тонн. Губернатор Орлов сообщил, что пока неизвестно, когда Транссиб будет полностью расчищен.

«На дорогу упала монолитная плита состоящая из десяти плит, каждая из которых весит 62 тонны, – пояснил губернатор. – Специалисты выясняют сейчас, как ее можно разделить и вывезти. Все силы и средства для восстановления движения по Транссибу присутствуют. Подведены два спасательных поезда из Шимановска и Белогорска. Также здесь имеются три 50-тонных крана подрядчиков, работающих на строительстве Амурского ГПЗ. Но пока сложно сказать, когда будет восстановлено движение».

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Также он добавил, что вторая возникшая проблема – это транспортное сообщение между двумя районами Свободного. Обрушившийся путепровод был единственной дорогой, которая их связывала. Объездная дорога в критическом состоянии, необходимо ее восстановление.

Для решения этих проблем объявлен региональный режим ЧС, сообщил Василий Орлов. Это позволит выделить на решение задач средства из областного резервного фонда.

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#областная власть #происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
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  • Леди С

    Леди С
    5 часов назад

    Надо было дождаться, когда рухнет... Чтобы теперь режим ЧС объявлять, деньги на разбор завалов тратить... А следить вовремя за объектами стратегического назначения совсем не надо?????????????????

  • AmurLand

    AmurLand
    5 часов назад

    это норма

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    5 часов назад

    Сколько еще должно рухнуть мостов, сгореть "Зимних вишен", чтобы люди начали делать свою работ? Ни кому ничего не надо. Пока петух не клюнет, не зашевелятся.

  • Graf1977

    Graf1977
    5 часов назад

    Следующий мост через Зею в Благовещенске? Вот где коллапс транспортный будет! Надеюсь после этого случая строительство второго моста о котором только разговоры сдвинется с мертвой точки!

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    В чем проблема? Есть саперы. Есть краны. Есть автомобильная техника

  • Боярин

    Боярин
    4 часа назад

    AdolfВ чем проблема? Есть саперы. Есть краны. Есть автомобильная техника


    Саперов уже лет двадцать нет как рода войск. Такшта угомонись, Алоисавич.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    На дорогу упала монолитная плита состоящая из десяти плит.

    Твоя моя не понимай.

  • sind

    sind
    20 минут назад

    Куча видео на Ютубе как разбирают мосты в Китае...пусть всем составом смотрят

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