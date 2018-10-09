Транссиб в Свободном перекрыла плита весом более 600 тонн

«На дорогу упала монолитная плита состоящая из десяти плит, каждая из которых весит 62 тонны, – пояснил губернатор. – Специалисты выясняют сейчас, как ее можно разделить и вывезти. Все силы и средства для восстановления движения по Транссибу присутствуют. Подведены два спасательных поезда из Шимановска и Белогорска. Также здесь имеются три 50-тонных крана подрядчиков, работающих на строительстве Амурского ГПЗ. Но пока сложно сказать, когда будет восстановлено движение».

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Также он добавил, что вторая возникшая проблема – это транспортное сообщение между двумя районами Свободного. Обрушившийся путепровод был единственной дорогой, которая их связывала. Объездная дорога в критическом состоянии, необходимо ее восстановление.

Для решения этих проблем объявлен региональный режим ЧС, сообщил Василий Орлов. Это позволит выделить на решение задач средства из областного резервного фонда.