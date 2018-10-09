Транссиб в Свободном перекрыла плита весом более 600 тонн
Специалисты изучают способ расчистки железнодорожных путей Транссиба в Свободном после обрушения путепровода 9 октября. Масса плиты, которая упала на железную дорогу, составляет порядка 600 тонн. Губернатор Орлов сообщил, что пока неизвестно, когда Транссиб будет полностью расчищен.
«На дорогу упала монолитная плита состоящая из десяти плит, каждая из которых весит 62 тонны, – пояснил губернатор. – Специалисты выясняют сейчас, как ее можно разделить и вывезти. Все силы и средства для восстановления движения по Транссибу присутствуют. Подведены два спасательных поезда из Шимановска и Белогорска. Также здесь имеются три 50-тонных крана подрядчиков, работающих на строительстве Амурского ГПЗ. Но пока сложно сказать, когда будет восстановлено движение».
НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ
ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности
одежда и обувь
бытовая химия
игрушки
... и многое другое!
Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2
Режим работы:
с 9 до 21 ч
без перерыва
без выходных
Также он добавил, что вторая возникшая проблема – это транспортное сообщение между двумя районами Свободного. Обрушившийся путепровод был единственной дорогой, которая их связывала. Объездная дорога в критическом состоянии, необходимо ее восстановление.
Для решения этих проблем объявлен региональный режим ЧС, сообщил Василий Орлов. Это позволит выделить на решение задач средства из областного резервного фонда.
Просмотров всего: 3060
#областная власть #происшествия #Свободный #транспорт