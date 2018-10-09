Жизнь в Свободном встала: свободненцы делятся фото и видео пробок и застрявших машин

После обрушения моста в Свободном, в городе возникли перебои в движении транспорта. Рухнувшая конструкция была важной транспортной артерией, которая соединяла две части города. Проехать по существующим объездным путям в дождливую погоду проблематично, так как дорогу размывает. Из-за этого уже возникают пробки, а машины вязнут в грязи.

Упавший мост соединял залинейную и центральную части города и был основным связующим звеном между ними. Как говорят местные жители, на мост была серьезная нагрузка.

«В этой части города, залинейной, называется "Муть-вода", мало того что местные жители живут, так еще и рабочие с ГПЗ – тут общежития есть. Там стройки постоянные: и наши городские строят дачные участки, и газовики что-то возводят. Нагрузка на мост была капитальная, постоянно большегрузы ходили, вот и доходились», – высказал мнение один из жителей Свободного.

После того как конструкция упала, горожанам пришлось выезжать на объездные дороги, которые, по их словам, не приспособлены для бесперебойного движения транспорта.

Один из таких объездов ведет к городской больнице. И там уже возникают заторы и пробки.

«Местность глинистая. Плюс ко всему идет дождь. Проехать можно только на высоких, полноприводных автомобилях», – сетуют горожане.

«Мост упал, и жизнь в Свободном встала, такие у нас дороги и все остальное. Это подъем на горбольницу», – комментирует мужчина, снимая буксующий в грязи автомобиль. Видео было снято вскоре после ЧП.

Позднее ситуация только ухудшилась. Все осложняет идущий дождь, из-за которого дорога раскисает. Проблемы с проездом по объездной дороге возникают не только у легковушек, но и у большегрузов. Горожане сняли на видео грузовой автомобиль, который не может въехать в гору.

«Ребята, это подъем на больницу, не вздумайте сюда соваться», – советует водитель, снимая попытки большегруза преодолеть преграду.

По словам местных жителей, есть еще одна объездная дорога, которая идет через микрорайон Суражевка. Но и там дорожное покрытие оставляет желать лучшего.

«Было много просьб и жалоб об объездных дорогах, чтобы в удовлетворительное состояние привести. Но сами видите результат. К примеру, одна из дорог как раз идет к городской больнице. А насколько я знаю, автопарк скорой помощи, состоит только из заднеприводных "газелей". И если дорога останется в таком состоянии, то даже машины скорой помощи не проедут», – говорит один из жителей.

Ранее региональный минздрав информировал, что, несмотря на ЧП, медицинская помощь, в том числе скорая, горожанам и жителям Свободненского района оказывается в штатном режиме.

По словам местных властей, объездную дорогу теперь отремонтируют.

«Организовали ремонт объездной дороги для того, чтобы обеспечить соединение залинейной части города с центральной. В два часа там приступили к работе порядка 16 единиц техники –10 самосвалов, 4 грейдера, два погрузчика. И мы договорились с речным портом – берем у них пескогравий для отсыпки дорог и выравнивания профиля. После того как дорога будет готова, представим ее ГИБДД для того, чтобы можно было пустить по ней автобусное сообщение из центральной части города в залинейную», – сообщил Владимир Константинов, и.о. главы администрации Свободного.