Железнодорожнику, спасшемуся в Свободном, могут дать отгулы

Счастливчика зовут Николай Владиславович, его фамилию коллеги не стали разглашать. У 45-летнего железнодорожника большой стаж: он работает в течение 28 лет – сначала в Талдане, теперь в Свободном. «Это наш бригадир пути, очень опытный специалист, ответственный работник, хороший человек. Вообще-то, день рождения у него в декабре, но сегодня будет второй день рождения», – рассказали коллеги Николая Владиславовича.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

Сам он, по словам железнодорожников, для общения сейчас недоступен. Коллеги допускают, что Николай Владиславович пытается прийти в себя после случившегося. Что пришлось ему пережить, сотрудники боятся даже представить.

В Михайло-Чесноковской дистанции пути корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что по-человечески готовы пойти навстречу работнику и предоставить отгулы для реабилитации.