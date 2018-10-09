Железнодорожнику, спасшемуся в Свободном, могут дать отгулы
Сотрудники железной дороги в Свободном рассказали о бригадире, который чудом спасся по время обрушения пролетов моста. Это опытный работник, трудящийся на железной дороге с 1990 года.
Счастливчика зовут Николай Владиславович, его фамилию коллеги не стали разглашать. У 45-летнего железнодорожника большой стаж: он работает в течение 28 лет – сначала в Талдане, теперь в Свободном. «Это наш бригадир пути, очень опытный специалист, ответственный работник, хороший человек. Вообще-то, день рождения у него в декабре, но сегодня будет второй день рождения», – рассказали коллеги Николая Владиславовича.
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Сам он, по словам железнодорожников, для общения сейчас недоступен. Коллеги допускают, что Николай Владиславович пытается прийти в себя после случившегося. Что пришлось ему пережить, сотрудники боятся даже представить.
В Михайло-Чесноковской дистанции пути корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что по-человечески готовы пойти навстречу работнику и предоставить отгулы для реабилитации.
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