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сегодня, 16:01 8

Железнодорожнику, спасшемуся в Свободном, могут дать отгулы

Железнодорожнику, спасшемуся в Свободном, могут дать отгулы

Сотрудники железной дороги в Свободном рассказали о бригадире, который чудом спасся по время обрушения пролетов моста. Это опытный работник, трудящийся на железной дороге с 1990 года.

Счастливчика зовут Николай Владиславович, его фамилию коллеги не стали разглашать. У 45-летнего железнодорожника большой стаж: он работает в течение 28 лет – сначала в Талдане, теперь в Свободном. «Это наш бригадир пути, очень опытный специалист, ответственный работник, хороший человек. Вообще-то, день рождения у него в декабре, но сегодня будет второй день рождения», – рассказали коллеги Николая Владиславовича.

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Сам он, по словам железнодорожников, для общения сейчас недоступен. Коллеги допускают, что Николай Владиславович пытается прийти в себя после случившегося. Что пришлось ему пережить, сотрудники боятся даже представить.

В Михайло-Чесноковской дистанции пути корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что по-человечески готовы пойти навстречу работнику и предоставить отгулы для реабилитации.

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#жизнь #происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    6 часов назад

    Скоро не ждите, уйдёт в запой, к бабке не ходи..

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    5 часов назад

    Сейчас пропьётся и в политику рванёт.На волне популярности.Мемуары ещё можно написать. Ну типа как я убегал от падающего моста,Апокалипсис в Свободном,День,когда Земля остановилась, и т.д..

  • korzuns

    korzuns
    5 часов назад

    Belka_89

    Скоро не ждите, уйдёт в запой, к бабке не ходи..



    По себе других не судят!!!

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    5 часов назад

    Будь я начальником Этого везунчика,сначала на курорт,а потом на повышение ;)

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    YRKAGRAБудь я начальником Этого везунчика,сначала на курорт,а потом на повышение ;)


    Сначала в церковь, а потом все остальное.

  • Боярин

    Боярин
    4 часа назад

    Кому больничный, а кому отгулы...

  • Belka_89

    Belka_89
    3 часа назад

    Нравятся мне эти заголовки. Могуть дать...а могут и не дать!

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    Рив Норин

    YRKAGRA

    Будь я начальником Этого везунчика,сначала на курорт,а потом на повышение ;)



    Сначала в церковь, а потом все остальное.


    какая церковь. и при чем она здесь.

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