Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:47 1

Амурчане удивляются цветущим в октябре растениям

Амурчане удивляются цветущим в октябре растениям

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились несколько амурчан. Жители области обратили внимание на нетипичное, на их взгляд, поведение растений: они цветут в октябре.

Например, 8 октября в Благовещенске заметили цветущую сирень – в районе дома № 10 по улице Пограничной. «Это совсем не типично для Благовещенска, по крайней мере», – отметил горожанин.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Утром 9 октября в областном центре обнаружили распустившиеся цветы в районе дома № 64 по улице Пушкина. «То ли это костяника, то ли волчья ягода. Что-то из этого», – объяснила женщина.

Также в редакцию прислали фотографии из села Екатеринославка Октябрьского района, сделанные в сентябре. На них запечатлена цветущая черемуха.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием на кафедру биологии и методики обучения биологии Благовещенского государственного педагогического университета. Заведующая кафедрой Елена Маликова рассказала, что явление это вполне естественное, хотz бывает не каждый год.

«Это бывает достаточно часто, случае если в сентябре стоит теплая погода. Вы, наверное, заметили, что последние недели как раз были аномально теплыми», – сказала Елена Ивановна.

О цветении сирени в Благовещенске в октябре Амур.инфо сообщало и раньше – в 2010 году. Тогда растение цвело в сквере возле здания правительства Амурской области.

Просмотров всего: 1532

#погода #природа


Общество 1

Особый противопожарный режим введен в Приамурье

Общество

Прохладно и дождливо: прогноз погоды в Приамурье на 9 октября
Общество 1

В Приамурье похолодает и выпадет мокрый снег: прогноз погоды на 9 октября
Происшествия 1

В Зейском районе пресекли незаконную добычу золота
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Tina22

    Tina22
    5 часов назад

    хотz бывает не каждый год.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь