Амурчане удивляются цветущим в октябре растениям
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились несколько амурчан. Жители области обратили внимание на нетипичное, на их взгляд, поведение растений: они цветут в октябре.
Например, 8 октября в Благовещенске заметили цветущую сирень – в районе дома № 10 по улице Пограничной. «Это совсем не типично для Благовещенска, по крайней мере», – отметил горожанин.
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Утром 9 октября в областном центре обнаружили распустившиеся цветы в районе дома № 64 по улице Пушкина. «То ли это костяника, то ли волчья ягода. Что-то из этого», – объяснила женщина.
Также в редакцию прислали фотографии из села Екатеринославка Октябрьского района, сделанные в сентябре. На них запечатлена цветущая черемуха.
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием на кафедру биологии и методики обучения биологии Благовещенского государственного педагогического университета. Заведующая кафедрой Елена Маликова рассказала, что явление это вполне естественное, хотz бывает не каждый год.
«Это бывает достаточно часто, случае если в сентябре стоит теплая погода. Вы, наверное, заметили, что последние недели как раз были аномально теплыми», – сказала Елена Ивановна.
О цветении сирени в Благовещенске в октябре Амур.инфо сообщало и раньше – в 2010 году. Тогда растение цвело в сквере возле здания правительства Амурской области.
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