Строители Амурского ГПЗ помогут разобрать завалы рухнувшего автомоста в Свободном

В ближайшее время на место обрушения для разбора завалов на путях Транссибирской магистрали прибудет более 10 единиц техники: это 80-тонные краны, тралы, погрузчики, самосвалы, грейдеры, а также компрессорные установки с отбойниками, с помощью которых будет раздроблен обвалившийся бетонный пролет.

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Также принято решение мобилизовать со стройплощадки Амурского ГПЗ почти три десятка специалистов подрядных организаций, выделить дополнительную технику для освещения места работ, две дизельные электростанции. По мере необходимости к ликвидации последствий ЧС с площадок строительства объектов газоперерабатывающего завода привлекут дополнительные силы и средства, сообщили в компаниях «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ.

Параллельно организован ремонт объездной дороги, которая является связующей между залинейной и центральной частями города Свободного. Ее обустройством занимаются около 16 единиц спецтехники. По этой дороге предполагается организовать движение общественного транспорта.

В общей сложности в разборе завалов задействуют около 150 человек.