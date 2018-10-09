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9октября
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сегодня, 15:39 2

Строители Амурского ГПЗ помогут разобрать завалы рухнувшего автомоста в Свободном

Строители Амурского ГПЗ помогут разобрать завалы рухнувшего автомоста в Свободном

Предприятия, участвующие в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, помогут в ликвидации последствий обрушения автомобильного моста. Подрядные организации направят на место ЧП тяжелую технику и персонал.

В ближайшее время на место обрушения для разбора завалов на путях Транссибирской магистрали прибудет более 10 единиц техники: это 80-тонные краны, тралы, погрузчики, самосвалы, грейдеры, а также компрессорные установки с отбойниками, с помощью которых будет раздроблен обвалившийся бетонный пролет.

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Также принято решение мобилизовать со стройплощадки Амурского ГПЗ почти три десятка специалистов подрядных организаций, выделить дополнительную технику для освещения места работ, две дизельные электростанции. По мере необходимости к ликвидации последствий ЧС с площадок строительства объектов газоперерабатывающего завода привлекут дополнительные силы и средства, сообщили в компаниях «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ.

Параллельно организован ремонт объездной дороги, которая является связующей между залинейной и центральной частями города Свободного. Ее обустройством занимаются около 16 единиц спецтехники. По этой дороге предполагается организовать движение общественного транспорта.

В общей сложности в разборе завалов задействуют около 150 человек.

Просмотров всего: 1757

#происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    2 часа назад

    Молодцы, хороший народ у нас всегда поможет

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Что, разнорядка пришла ОТМАЗЫВАТЬ бездарных управленцев?!

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