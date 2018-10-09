Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:36 0

Звезда сериала «Кухня» сбил пешехода

Звезда сериала «Кухня» сбил пешехода
Фото: Fishki.ru

Актер Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», сбил пешехода в Москве. ДТП произошло 8 октября около 23:30 на Варшавском шоссе.

По словам очевидцев, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и перебегал дорогу.

Артист самостоятельно вызвал карету «скорой помощи», пострадавшего госпитализировали с переломом костей предплечья.

Фото: russianamericanmagazine.com

Официальной информации о происшествии пока не поступало, сообщают «Известия».

Просмотров всего: 936

#ДТП #происшествия #шоу-бизнес


Происшествия 8

Прошедший поезд мог стать причиной обрушения моста в Свободном
Спорт

Ремонт легкоатлетического манежа в Благовещенске перенести нельзя
В России и мире 7

В Хабаровске 94-летняя пенсионерка покончила жизнь самоубийством
Происшествия 2

По факту обрушения моста в Свободном возбуждено уголовное дело
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь