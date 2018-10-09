Звезда сериала «Кухня» сбил пешехода

Фото: Fishki.ru

Актер Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», сбил пешехода в Москве. ДТП произошло 8 октября около 23:30 на Варшавском шоссе.

По словам очевидцев, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и перебегал дорогу. Артист самостоятельно вызвал карету «скорой помощи», пострадавшего госпитализировали с переломом костей предплечья. Фото: russianamericanmagazine.com Официальной информации о происшествии пока не поступало, сообщают «Известия».

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