Звезда сериала «Кухня» сбил пешехода
Актер Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», сбил пешехода в Москве. ДТП произошло 8 октября около 23:30 на Варшавском шоссе.
По словам очевидцев, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и перебегал дорогу.
Артист самостоятельно вызвал карету «скорой помощи», пострадавшего госпитализировали с переломом костей предплечья.
Фото: russianamericanmagazine.com
Официальной информации о происшествии пока не поступало, сообщают «Известия».
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