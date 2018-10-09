В Приамурье вводится областной режим ЧС в связи с обрушением моста в Свободном

«Это был практически единственный путепровод, который связывал две части города. Там порядка десяти тысяч живет, больница там же. Дорога, которая имеется на сегодня, находится в ужасном состоянии, поэтому этот вопрос находится на особом контроле», – заявил губернатор с места происшествия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Свободном произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста на железную дорогу. В этот момент там проходил грузовой состав. Во время обрушения по мосту на улице Михайло-Чесноковской проезжал грузовой автомобиль. Водитель остался жив, но был травмирован.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что сотрудники железной дороги не пострадали, угрозы экологической безопасности нет. Сейчас задержки пассажирских поездов нет, но на подходе находятся два состава. При возникновении задержки более чем на 4 часа для пассажиров будет организовано питание.

Специалисты убирают состав с пятого пути, и в ближайшее время планируют по нему организовать движение пассажирских поездов. Идет обследование пролетных строений и подтягивают технику для разбора обрушившихся конструкций. Привлечены восстановительные поезда из Белогорска, Шимановска и Магдагачи.

По сообщению регионального МЧС, вопрос привлечения дополнительных средств от Минобороны для разбора обрушившихся конструкций рассмотрят на заседании КЧС .