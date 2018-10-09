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В Приамурье вводится областной режим ЧС в связи с обрушением моста в Свободном

В Приамурье вводится областной режим ЧС в связи с обрушением моста в Свободном

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал ситуацию по городу Свободному, где во вторник, 9 октября, обвалился автомобильный мост. Областные власти вводят режим ЧС. Также будут выделены средства из резервного фонда. В городе остро стоит вопрос введения альтернативного транспортного сообщения.

«Это был практически единственный путепровод, который связывал две части города. Там порядка десяти тысяч живет, больница там же. Дорога, которая имеется на сегодня, находится в ужасном состоянии, поэтому этот вопрос находится на особом контроле», – заявил губернатор с места происшествия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Свободном произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста на железную дорогу. В этот момент там проходил грузовой состав. Во время обрушения по мосту на улице Михайло-Чесноковской проезжал грузовой автомобиль. Водитель остался жив, но был травмирован.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что сотрудники железной дороги не пострадали, угрозы экологической безопасности нет. Сейчас задержки пассажирских поездов нет, но на подходе находятся два состава. При возникновении задержки более чем на 4 часа для пассажиров будет организовано питание.

Специалисты убирают состав с пятого пути, и в ближайшее время планируют по нему организовать движение пассажирских поездов. Идет обследование пролетных строений и подтягивают технику для разбора обрушившихся конструкций. Привлечены восстановительные поезда из Белогорска, Шимановска и Магдагачи.

По сообщению регионального МЧС, вопрос привлечения дополнительных средств от Минобороны для разбора обрушившихся конструкций рассмотрят на заседании КЧС .

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#происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • galka

    galka
    6 часов назад

    «Это был практически единственный путепровод, который связывал две части города. Там порядка десяти тысяч живет,больница там же ..." Это печальное событие ! И сразу подумалось про Зейский мост, он у нас тоже единственный путепровод, связывающий несколько районов области с областным центром. И районные больницы сокращают и сокращают, роддома закрывают, инфекционки. Всех на город отправляют. А ведь мост через Зею уже сколько лет работает с огромными перегрузками... Видимо пока так же не обрушится, никто из руководства " не почешется". Только вот без жертв врят ли обойдется... Тревожно как то...

  • Туж2

    Туж2
    6 часов назад

    galka

    «Это был практически единственный путепровод, который связывал две части города. Там порядка десяти тысяч живет,больница там же ..." Это печальное событие ! И сразу подумалось про Зейский мост, он у нас тоже единственный путепровод, связывающий несколько районов области с областным центром. И районные больницы сокращают и сокращают, роддома закрывают, инфекционки. Всех на город отправляют. А ведь мост через Зею уже сколько лет работает с огромными перегрузками... Видимо пока так же не обрушится, никто из руководства " не почешется". Только вот без жертв врят ли обойдется... Тревожно как то...



    Ждёмс и тут...

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    В Приамурье вводится областной режим ЧС в связи с обрушением моста в Свободном

    Бедный Хабаровский край и Еврейская АО. Что им делать ведь ЧП в Свободном а в Приамурье вводиться ЧС

    . Хотя может ЧС только в Амурской области.или в Свободном?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Нафига распылять одну новость на десять?

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    2 часа назад

    холостяк

    В Приамурье вводится областной режим ЧС в связи с обрушением моста в Свободном

    Бедный Хабаровский край и Еврейская АО. Что им делать ведь ЧП в Свободном а в Приамурье вводиться ЧС

    . Хотя может ЧС только в Амурской области.или в Свободном?



    Мдаа, областные власти в Свободном ЧС ввели, причем тут Хабаровск?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Инфраструктура изношена в хлам! Центр должен задуматься не «зарядья» строить ради развлечения, а дороги и мосты реконструироватьо от которых жизнь людей зависит.

  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    2 часа назад

    УХХХ, у АИ больше новостей нету? всю ленту загадили

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Что, не поспеваешь отмывать хозяев, пасан?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    А нельзя ли губера попросить сразу и в Белогорске об"ездную в порядок привести? А то виадук тоже один... Мало ли...

  • full

    full
    37 минут назад

    Как интересно, когда очередной жареный петух клюнул кодлу в темечко. Тут тебе и ЧС, и костры не разводить, и по трое не собираться. Романтика!

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