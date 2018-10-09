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Амурским школьникам подарили «Лабораторию безопасности»

Амурским школьникам подарили «Лабораторию безопасности»
Фото: минобрнауки Амурской области

Автобус с целым участком дорожно-уличной сети внутри приехал в Приамурье. Школьникам области подарили «Лабораторию безопасности»: целый комплекс элементов сети, макеты автобуса и автобусной остановки, велосипеды, самокаты и прочее.

Во вторник, 9 октября, в Благовещенске состоялось торжественное открытие центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». Центр открылся в рамках реализации федерального проекта по безопасности дорожного движения.

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«Воспитывать культуру поведения на дороге необходимо с детства. Для этого важен пример соблюдения ПДД взрослыми и профилактическая работа по недопущению трагических ситуаций с детьми на автомагистралях. Открытие данного учебно-методического центра позволит проводить уроки безопасности с учетом интересов подрастающего поколения, что в разы повысит эффективность обучения, – сказала руководитель минобра Амурской области Светлана Яковлева. – Хотелось бы сказать огромное спасибо создателям проекта. Благодаря вам сегодня мы имеем замечательную лабораторию, которая поможет нашим детям лучше усваивать знания ПДД и снизит уровень детского травматизма на дорогах».

После торжественной части организаторы провели для собравшихся экскурсию, в рамках которой презентовали мобильный центр и рассказали об элементах программы. Дети стали участниками увлекательного практического занятия, на котором гостям продемонстрировали возможности центра.

«Лаборатория безопасности» – это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя автобус, оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Внутри автобуса размещены велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все это предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Лаборатория безопасности» разместится на базе Амурского областного института развития образования. Однако за счет мобильности и возможности свободного перемещения центра, позаниматься в нем смогут школьники всей области, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

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#образование #транспорт


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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    6 часов назад

    Какое хитрое совпадение, в предыдущей теме накрыли лесную лабораторию, а тут подарили эту

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    6 часов назад

    меня терзают смутные сомнения

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