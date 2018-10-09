Амурским школьникам подарили «Лабораторию безопасности»

Фото: минобрнауки Амурской области

Автобус с целым участком дорожно-уличной сети внутри приехал в Приамурье. Школьникам области подарили «Лабораторию безопасности»: целый комплекс элементов сети, макеты автобуса и автобусной остановки, велосипеды, самокаты и прочее.

Во вторник, 9 октября, в Благовещенске состоялось торжественное открытие центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». Центр открылся в рамках реализации федерального проекта по безопасности дорожного движения.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

«Воспитывать культуру поведения на дороге необходимо с детства. Для этого важен пример соблюдения ПДД взрослыми и профилактическая работа по недопущению трагических ситуаций с детьми на автомагистралях. Открытие данного учебно-методического центра позволит проводить уроки безопасности с учетом интересов подрастающего поколения, что в разы повысит эффективность обучения, – сказала руководитель минобра Амурской области Светлана Яковлева. – Хотелось бы сказать огромное спасибо создателям проекта. Благодаря вам сегодня мы имеем замечательную лабораторию, которая поможет нашим детям лучше усваивать знания ПДД и снизит уровень детского травматизма на дорогах».

После торжественной части организаторы провели для собравшихся экскурсию, в рамках которой презентовали мобильный центр и рассказали об элементах программы. Дети стали участниками увлекательного практического занятия, на котором гостям продемонстрировали возможности центра.

«Лаборатория безопасности» – это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя автобус, оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Внутри автобуса размещены велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все это предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Лаборатория безопасности» разместится на базе Амурского областного института развития образования. Однако за счет мобильности и возможности свободного перемещения центра, позаниматься в нем смогут школьники всей области, сообщает пресс-служба областного министерства образования.