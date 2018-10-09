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9октября
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Особый противопожарный режим введен в Приамурье

Особый противопожарный режим введен в Приамурье
Фото: shadr.info

На всей территории Амурской области с 8 октября установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Орлов. Ранее было известно о введении такого режима на территории городского округа Благовещенск.

В постановлении Василия Орлова главам муниципальных районов и городских округов было рекомендовано создать на местах оперативные штабы на период действия особого противопожарного режима, усилить патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих земель, обеспечить население запасами первичных средств пожаротушения, привести в готовность пожарную и иную технику для тушения, а также ввести дополнительные ограничения посещения гражданами лесов и въезда туда на транспортных средствах. На всех глав поселений были возложены работы по созданию, восстановлению или обновлению защитных противопожарных и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, ликвидации сухой растительности и полигонов бытовых отходов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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С 17 сентября работает оперативный штаб по тушению и ликвидации лесных пожаров на территории Приамурья. Специалисты ведут учет природных возгораний и контролируют пожароопасную ситуацию в лесах.

По состоянию на 9 октября на территории Амурской области лесных пожаров не зарегистрировано. В Белогорске зарегистрировано одно возгорание – горение сухой растительности, а на территории Михайловского района зафиксирована одна термоточка. Ежедневно проводится авиапатрулирование самолетом Ан-2 Амурской авиабазы в Магадагачинском и Зейском районах.

В связи с введением особого противопожарного режима Амурский центр ГЗ и ПБ напоминает жителям и гостям региона о соблюдении правил пожарной безопасности на территории лесных массивов и в населенных пунктах:

  1. – на садовых участках и кладбищах во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте);
  2. – не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
  3. – тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;
  4. – не разводите костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах предполагает штрафы и даже уголовную ответственность.

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#пожары #природа


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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    скоро покров а у них ППР

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