Особый противопожарный режим введен в Приамурье

Фото: shadr.info

В постановлении Василия Орлова главам муниципальных районов и городских округов было рекомендовано создать на местах оперативные штабы на период действия особого противопожарного режима, усилить патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих земель, обеспечить население запасами первичных средств пожаротушения, привести в готовность пожарную и иную технику для тушения, а также ввести дополнительные ограничения посещения гражданами лесов и въезда туда на транспортных средствах. На всех глав поселений были возложены работы по созданию, восстановлению или обновлению защитных противопожарных и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, ликвидации сухой растительности и полигонов бытовых отходов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

С 17 сентября работает оперативный штаб по тушению и ликвидации лесных пожаров на территории Приамурья. Специалисты ведут учет природных возгораний и контролируют пожароопасную ситуацию в лесах.

По состоянию на 9 октября на территории Амурской области лесных пожаров не зарегистрировано. В Белогорске зарегистрировано одно возгорание – горение сухой растительности, а на территории Михайловского района зафиксирована одна термоточка. Ежедневно проводится авиапатрулирование самолетом Ан-2 Амурской авиабазы в Магадагачинском и Зейском районах.

В связи с введением особого противопожарного режима Амурский центр ГЗ и ПБ напоминает жителям и гостям региона о соблюдении правил пожарной безопасности на территории лесных массивов и в населенных пунктах:

– на садовых участках и кладбищах во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); – не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; – тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их; – не разводите костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах предполагает штрафы и даже уголовную ответственность.