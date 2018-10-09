Особый противопожарный режим введен в Приамурье
На всей территории Амурской области с 8 октября установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Орлов. Ранее было известно о введении такого режима на территории городского округа Благовещенск.
В постановлении Василия Орлова главам муниципальных районов и городских округов было рекомендовано создать на местах оперативные штабы на период действия особого противопожарного режима, усилить патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих земель, обеспечить население запасами первичных средств пожаротушения, привести в готовность пожарную и иную технику для тушения, а также ввести дополнительные ограничения посещения гражданами лесов и въезда туда на транспортных средствах. На всех глав поселений были возложены работы по созданию, восстановлению или обновлению защитных противопожарных и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, ликвидации сухой растительности и полигонов бытовых отходов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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С 17 сентября работает оперативный штаб по тушению и ликвидации лесных пожаров на территории Приамурья. Специалисты ведут учет природных возгораний и контролируют пожароопасную ситуацию в лесах.
По состоянию на 9 октября на территории Амурской области лесных пожаров не зарегистрировано. В Белогорске зарегистрировано одно возгорание – горение сухой растительности, а на территории Михайловского района зафиксирована одна термоточка. Ежедневно проводится авиапатрулирование самолетом Ан-2 Амурской авиабазы в Магадагачинском и Зейском районах.
В связи с введением особого противопожарного режима Амурский центр ГЗ и ПБ напоминает жителям и гостям региона о соблюдении правил пожарной безопасности на территории лесных массивов и в населенных пунктах:
- – на садовых участках и кладбищах во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте);
- – не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
- – тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;
- – не разводите костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах предполагает штрафы и даже уголовную ответственность.
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