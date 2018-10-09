В Свободном развернулись масштабные работы по ликвидации последствий обрушения моста

В городе Свободном, где утром автомобильный мост рухнул на железнодорожный состав, предпринимаются действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К месту происшествия стягиваются техника и люди.

О том, что предпринимается в городе, рассказал исполняющий обязанности главы Свободного Владимир Константинов.

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«Сегодня на два часа мы дали готовность к подходу сюда восстановительных поездов со станции Шимановска и станции Белогорска. Железнодорожная бригада предоставляет нам два тяжелых бульдозера, два крана, трал и пять самосвалов. 50 человек личного состава для организации разбора завалов на путях Транссиба. И на 15 часов с "Газпром переработки", со строящегося газоперерабатывающего завода, придет тяжелая техника – 50-тонные краны, компрессорные установки, для того, чтобы могли раздолбить верхнее покрытие обрушившегося строения и начать демонтаж. Со стороны строящегося моста идет 50-тонный кран на автомобильному ходу, чтобы можно было работать по разборке завалов», – рассказал Владимир Константинов.

По словам руководителя, в работах будет задействовано порядка 150 человек.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП в Свободном произошло в 10:30 утра. Автомобильный мост вместе с проезжающим по нему грузовым автомобилем рухнул на железнодорожное полотно, когда по нему проходил грузовой состав. Пострадал водитель грузового автотранспорта. Жертв удалось избежать чудом – когда мост рушился, от него едва успел отбежать железнодорожный рабочий. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

На место происшествия выехали областные власти во главе с губернатором. Из-за обрушения в Свободном введен режим ЧС. В режим чрезвычайной ситуации перешло также областное МЧС.

Движение грузовых поездов остановлено, на движении пассажирских составов ЧП пока никак не отразилось.

Видео предоставлено пресс-службой администрации Свободного