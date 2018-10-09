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9октября
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В Свободном развернулись масштабные работы по ликвидации последствий обрушения моста

В Свободном развернулись масштабные работы по ликвидации последствий обрушения моста

В городе Свободном, где утром автомобильный мост рухнул на железнодорожный состав, предпринимаются действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К месту происшествия стягиваются техника и люди.

О том, что предпринимается в городе, рассказал исполняющий обязанности главы Свободного Владимир Константинов.

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«Сегодня на два часа мы дали готовность к подходу сюда восстановительных поездов со станции Шимановска и станции Белогорска. Железнодорожная бригада предоставляет нам два тяжелых бульдозера, два крана, трал и пять самосвалов. 50 человек личного состава для организации разбора завалов на путях Транссиба. И на 15 часов с "Газпром переработки", со строящегося газоперерабатывающего завода, придет тяжелая техника – 50-тонные краны, компрессорные установки, для того, чтобы могли раздолбить верхнее покрытие обрушившегося строения и начать демонтаж. Со стороны строящегося моста идет 50-тонный кран на автомобильному ходу, чтобы можно было работать по разборке завалов», – рассказал Владимир Константинов.

По словам руководителя, в работах будет задействовано порядка 150 человек.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП в Свободном произошло в 10:30 утра. Автомобильный мост вместе с проезжающим по нему грузовым автомобилем рухнул на железнодорожное полотно, когда по нему проходил грузовой состав. Пострадал водитель грузового автотранспорта. Жертв удалось избежать чудом – когда мост рушился, от него едва успел отбежать железнодорожный рабочий. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

На место происшествия выехали областные власти во главе с губернатором. Из-за обрушения в Свободном введен режим ЧС. В режим чрезвычайной ситуации перешло также областное МЧС.

Движение грузовых поездов остановлено, на движении пассажирских составов ЧП пока никак не отразилось.

Видео предоставлено пресс-службой администрации Свободного

Просмотров всего: 2065

#происшествия #Свободный


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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    7 часов назад

    есть же организации которые следят за состоянием мостов

  • БаРмалей

    БаРмалей
    6 часов назад

    Конечно есть! На бумаге и зарплату получают и премии за ударный труд!

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    снять ВРИО с должности на фиг

  • vitl33

    vitl33
    6 часов назад

    А скоро дядя Вова торжественно откроет мост в Китай! И через наш Зейский мосток пойдут колоннами такие машинки! Но это ладно, главное помпезность при открытии нового окна в Азию!

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    Калита мешкается с проверкой моста через Зею

  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    Братеев1

    Калита мешкается с проверкой моста через Зею



    Потом свалит и вроде как не при делах.

  • ay

    ay
    6 часов назад



    А скоро дядя Вова торжественно откроет мост в Китай! И через наш Зейский мосток пойдут колоннами такие машинки! Но это ладно, главное помпезность при открытии нового окна в Азию!



    Через наш Зейский мосток ничего не пойдёт. Всё пойдЁт по федералке: на Белогорск, на запад, на Хабару. Ну не нужно Благе столько шмотья.

  • heoru

    heoru
    6 часов назад

    А когда новый построят ????

  • Капуша

    Капуша
    5 часов назад

    Отразилось на пассажирских, ох отразилось! Стоим ждем, никто ничего не говорит

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    2 часа назад

    Быстро справятся я думаю, а насчет моста через китай, так он сразу с выездом на федералку будет же, никто через зейский не поедет

  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    2 часа назад

    да в общем-то быстро должны все убрать и привести в порядок

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Что, Едробот, заслали ОДЫ петь бездарному хозяйствованию?

  • Денисmalah

    Денисmalah
    8 минут назад

    Хоть один мост новый построят,а то все по карманам чинуши ублюдки деньги пихают

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