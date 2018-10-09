Родился в рубашке: в Приамурье железнодорожник едва успел отбежать от рухнувшего моста (видео)

В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказалось видео из Свободного, где во вторник, 9 октября, на железнодорожные пути обрушился автомобильный мост. Внизу в этот момент находился железнодорожник. Он едва успел отбежать от места ЧП.

На видеозаписи видно, что по мосту на скорости движется грузовик. Прямо под ним конструкция рушится. Падая, машина продолжает движение. В этот момент возле опоры моста находится железнодорожник. Мужчина изо всех сил бросился бежать. На безопасном расстоянии он останавливается, оглядывается на клубы пыли и убегает. В это время над путями рвутся электропровода.

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Елена Котейко