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сегодня, 14:07 0

Благовещенец рассказал, что стал жертвой уличного грабежа

Благовещенец рассказал, что стал жертвой уличного грабежа
Фото: vnnews.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Максим. Мужчина рассказал, что стал жертвой грабежа. Теперь он ищет возможных очевидцев происшествия.

Максим поведал, что это произошло в субботу, 6 октября, в районе киноцентра «Благовещенск» на улице Зейской между 4 и 5 часами утра.

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«Возвращался домой из бара. Не дождался такси. Подхватили два молодых человека проводить. В итоге очнулся дома, избитый, раздетый», – говорит Максим.

Горожанин рассказывает, что лишился кожаной куртки, мобильного телефона, денег. Он отмечает, что обратился в полицию, однако видеокамер в том месте нет, что осложняет работу стражей порядка.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что от данного горожанина в полицию поступило заявление о том, что у него пропали сотовый телефон и куртка. Возбуждено уголовное дело, пока по факту кражи. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Максим просит откликнуться тех, кто стал очевидцем происшествия или что-либо знает об этом случае. Его телефон 8-914-567-67-53.

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#криминал #происшествия


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