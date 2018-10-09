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Кошку спасли из гаража после недельного заточения

Кошку спасли из гаража после недельного заточения

Во вторник, 9 октября, благовещенские зоозащитники вызволили кошку из плена. Животное находилось в запертом гараже около недели. Как оно попало внутрь, неизвестно, но установлено точно, что кошка не хозяйская и проникла в гараж самовольно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», зоозащитники узнали о проблеме в понедельник. Местные жители сообщили им, что в одном из капитальных гаражей уже несколько дней мяукает кошка. Гараж заперт, а его хозяина, по всей видимости, нет в городе. Волонтеры начали искать знакомых или родственников отсутствующего владельца.

На помощь пришла соседка. Женщина нашла телефон хозяина гаража и связалась с ним. Мужчина уже не живет в Благовещенске, но отреагировал оперативно – передал зоозащитникам телефонный номер родственника, у которого были ключи.

Во вторник, 9 октября, помещение открыли и нашли в нем кошку – целую и невредимую. Это оказалось чужое животное. Хозяин гаража сам был в шоке, когда узнал, что в его запертом гараже оказалось живое существо. Однако кошка явно не бездомная, ухоженная, отметили люди, участвовавшие в ее спасении. Сейчас «потерпевшая» находится у зоозащитников, они начали поиск ее хозяев.

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#животные #происшествия


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