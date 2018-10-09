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9октября
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сегодня, 13:36 1

После обрушения моста в Амурской области МЧС перешло в режим чрезвычайной ситуации

После обрушения моста в Амурской области МЧС перешло в режим чрезвычайной ситуации
Фото: ГУ МЧС по Амурской области

После обрушения двух пролетов автомобильного моста в Свободном в Главном управлении МЧС России по Амурской области развернули оперативный штаб. Подразделения переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», в Свободном по решению комиссии КЧС в муниципальном образовании введен режим ЧС.

На ликвидации последствий обрушения моста задействованы 81 человек и 21 единица техники. К месту происшествия следуют восстановительные поезда со станций Шимановская и Белогорск. На месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения Свободного, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции.

Обрушение моста случилось во вторник, 9 октября, в 10:36 по местному времени. По виадуку двигался груженый самосвал. Вместе с фрагментами конструкции машина упала на грузовой железнодорожный состав. Движение поездов приостановлено.

На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасательные подразделения Свободного, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции.

Из Благовещенска в Свободный отправилась оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области под руководством начальника Матвея Гибадулина и психологи. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Свободный выехали губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства Амурской области Александр Зеленин.

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#МЧС #происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    12 минут назад

    Ждём обрушение следующего моста...

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