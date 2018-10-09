После обрушения моста в Амурской области МЧС перешло в режим чрезвычайной ситуации

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», в Свободном по решению комиссии КЧС в муниципальном образовании введен режим ЧС.

На ликвидации последствий обрушения моста задействованы 81 человек и 21 единица техники. К месту происшествия следуют восстановительные поезда со станций Шимановская и Белогорск. На месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения Свободного, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции.

Обрушение моста случилось во вторник, 9 октября, в 10:36 по местному времени. По виадуку двигался груженый самосвал. Вместе с фрагментами конструкции машина упала на грузовой железнодорожный состав. Движение поездов приостановлено.

На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасательные подразделения Свободного, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции.

Из Благовещенска в Свободный отправилась оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области под руководством начальника Матвея Гибадулина и психологи. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Свободный выехали губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства Амурской области Александр Зеленин.