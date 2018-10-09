Амурчане приняли манекен за человека, погибшего от удара током (видео)

9 октября в социальных сетях появилась информация о происшествии в селе Васильевка Белогорского района. Сообщается, что в населенном пункте произошел трагический случай с сотрудником ДРСК.

«Во время работ один из сотрудников ДРСК по внешним признакам погиб... По настоящее время он еще находится на высоте, и его никто не снимает... Ждут полицию, наверное», – пишут в соцсетях.

В пресс-службе ДРСК ИА «Амур.инфо» сообщили, что люди приняли тренировку за ЧП, в ходе которой сотрудники отрабатывают действия при поражении человека электрическим током. В роли пострадавшего выступает манекен, его нужно снять с опоры линии электропередачи.

Видео: instagram.com