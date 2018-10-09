Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:33 0

Амурчане приняли манекен за человека, погибшего от удара током (видео)

Амурчане приняли манекен за человека, погибшего от удара током (видео)

9 октября в социальных сетях появилась информация о происшествии в селе Васильевка Белогорского района. Сообщается, что в населенном пункте произошел трагический случай с сотрудником ДРСК.

«Во время работ один из сотрудников ДРСК по внешним признакам погиб... По настоящее время он еще находится на высоте, и его никто не снимает... Ждут полицию, наверное», – пишут в соцсетях.

В пресс-службе ДРСК ИА «Амур.инфо» сообщили, что люди приняли тренировку за ЧП, в ходе которой сотрудники отрабатывают действия при поражении человека электрическим током. В роли пострадавшего выступает манекен, его нужно снять с опоры линии электропередачи.

Видео: instagram.com

Просмотров всего: 1612

#происшествия #учения #энергетика


Общество

Предварительно, мост в Свободном обрушился из-за перегрузки

сегодня, 14:40
Происшествия

Родился в рубашке: в Приамурье железнодорожник едва успел отбежать от рухнувшего моста (видео)
Происшествия

Благовещенец рассказал, что стал жертвой уличного грабежа

Общество

Кошку спасли из гаража после недельного заточения
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь