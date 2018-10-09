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9октября
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сегодня, 13:19 2

По мосту, обрушившемуся в Свободном, детей возили в школу и детский сад

В Свободном решают проблему перевозки детей из садиков и школ домой. Автомобильный мост, два пролета которого обрушились на железную дорогу, нарушил транспортное сообщение между центром и залинейным районом города.

О том, как в Свободном организуют перевозку воспитанников детских садов и учащихся школ, корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказал заместитель главы по социальным вопросам Олег Овчаренко. «Это отдаленная часть города, называемая залинейной. Там расположены одна школа и один детский сад. Детей доставляют автобусами – у каждой школы есть школьный автобус для этих целей. Маршрут, по которому возили детей, проходил именно через этот виадук», – сообщил Олег Овчаренко.

По информации Олега Ивановича, под обрушившимся виадуком проходит объездная дорога, ее качество оставляет желать лучшего. «Сейчас на место выходит техника, грейдирует дорогу, она не асфальтированная. Ее приведут в порядок», – уточнил Овчаренко.

Обрушение двух пролетов виадука в Свободном произошло во вторник, 9 октября, в 10:36 по амурскому времени. По мосту двигался груженый самосвал. Вместе с обломками конструкции он упал на железнодорожные пути, по которым в этот момент проходил грузовой состав.

Просмотров всего: 1154

#дети #происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    6 минут назад

    сколько еще таких мостов по населенным пунктам АО?

  • alex 3

    alex 3
    6 минут назад

    сколько еще таких мостов по населенным пунктам АО?

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