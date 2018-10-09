Из-за обрушения моста в Свободном полностью остановлено движение поездов
В городе Свободном Амурской области остановлено движение грузовых и пассажирских поездов. Причиной стало обрушение двух пролетов автомобильного моста, построенного в 1982 году. Транспортная прокуратура начала проверку.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», части конструкции упали на железнодорожные пути, по которым в этот момент проходил грузовой состав. При этом пострадал мужчина 1970 года рождения, управлявший груженым самосвалом, двигавшимся по автомобильному мосту.
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«По факту обрушения моста на железную дорогу началась проверка. Движение по Транссибу остановлено в обе стороны», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» транспортный прокурор Свободного Кирилл Фролов.
Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо» со ссылкой на начальника отдела по работе со СМИ Забайкальской железной дороги Дениса Афонина, задержек в движении поездов не предвиделось, ликвидация последствий ЧС зависит от того, насколько оперативно удастся освободить железнодорожные пути от обломков. «Среди сотрудников и пассажиров РЖД пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. Движение по станции временно приостановлено. Для ликвидации последствий происшествия в Свободный направлен восстановительный поезд из Шимановска. В РЖД создан оперативный штаб», – говорится в пресс-релизе ведомства.
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#происшествия #Свободный #транспорт