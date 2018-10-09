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9октября
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сегодня, 12:41 4

В Свободном введен режим ЧС из-за обрушения автомобильного моста

В Свободном введен режим ЧС из-за обрушения автомобильного моста

В Свободном после обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути собрали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Временно исполняющий обязанности главы Свободного Владимир Константинов предложил ввести в муниципальном образовании режим ЧС.

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Члены комиссии единогласно поддержали предложение.

На заседании было озвучено, что мост построен в 1982 году. После обрушения его решили демонтировать. В кратчайшие сроки в районе места происшествия установят автодорожные знаки и указатели направления движения. Специалисты разрабатывают пути движения общественного транспорта. Заместителю главы города по социальным вопросам поставлена задача – организовать вопросы доставки детей в детсады и школы и обратно.

На заседании КЧС уточнили данные о пострадавшем при обрушении моста. Это мужчина 1970 года рождения, управлявший грузовиком. Он госпитализирован с переломами голеней.

Тем временем Свободненский следственный отдел СУ СК России по Амурской области организовал проведение доследственной проверки по факту ЧП. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению правил эксплуатации сооружения и действиям должностных лиц, ответственных за использование моста.

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#закон #Свободный #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    У Константинова везде хозяйство такое. Это карма его настигла :)

  • heoru

    heoru
    14 минут назад

    Интересно что введут и кому введут, если не дай бог мост через Зею рухнет года постройки сопоставимы.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    5 минут назад

    это тонкий намек на толстые обстоятельства с нашим мостом через Зею

  • КП

    КП
    4 минуты назад

    heoru

    Интересно что введут и кому введут, если не дай бог мост через Зею рухнет года постройки сопоставимы.



    Скажут "запорожец" проехал, он виноват, слишком тяжёлый.

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