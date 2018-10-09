В Свободном введен режим ЧС из-за обрушения автомобильного моста

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Члены комиссии единогласно поддержали предложение.

На заседании было озвучено, что мост построен в 1982 году. После обрушения его решили демонтировать. В кратчайшие сроки в районе места происшествия установят автодорожные знаки и указатели направления движения. Специалисты разрабатывают пути движения общественного транспорта. Заместителю главы города по социальным вопросам поставлена задача – организовать вопросы доставки детей в детсады и школы и обратно.

На заседании КЧС уточнили данные о пострадавшем при обрушении моста. Это мужчина 1970 года рождения, управлявший грузовиком. Он госпитализирован с переломами голеней.

Тем временем Свободненский следственный отдел СУ СК России по Амурской области организовал проведение доследственной проверки по факту ЧП. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению правил эксплуатации сооружения и действиям должностных лиц, ответственных за использование моста.