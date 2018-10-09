У водителя, пострадавшего при обрушении моста в Свободном, открытый перелом ноги

«Кроме перелома и ушиба грудной клетки, больше видимых повреждений пока не выявлено, но в данный момент пострадавшему проводится комплекс диагностических мероприятий. Мужчине будет оказана вся необходимая помощь, его госпитализируют в травматологическое отделение», – пояснила главный врач Свободненской больницы Нина Лесик.

По ее словам, сейчас решается вопрос об усилении гравийного покрытия объездной, нижней дороги из залинейной части города. Это нужно для того, чтобы обеспечить свободный проезд к больнице санитарного автотранспорта. «Несмотря на происшествие, медицинская помощь, в том числе скорая медпомощь, горожанам и жителям Свободненского района оказывается в штатном режиме», – сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на место происшествия из Благовещенска выехали губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин. В зоне ЧП работают все чрезвычайные службы. На движение пассажирских поездов происшествие пока не повлияло. Информация уточняется.